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Ferrol

La bibliotecaria Carmen Porta protagoniza en el barrio de Canido el Día das Bibliotecas

El día anterior se le colocó una placa en la biblioteca de la plaza de España 

Redacción Ferrol
24/10/2026 23:16
CC de Canido Día das Bibliotecas
Día das Bibliotecas
Daniel Alexandre
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La biblioteca municipal de la plaza de España mantendrá siempre unido el nombre de Carmen Porta con los libros, a los que dedicó su vida, gracias a la placa que el pasado viernes inauguró el Concello a las puertas del centro. 

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Se recordaba así, como explicó el alcalde, “o seu rigor e esmero durante o desenvolvemento do seu traballo, atendendo a xeracións de lectores e entendendo que unha biblioteca é un servizo para os cidadáns”.

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Placa conmemorativa en la Biblioteca Municipal de Ferrol
Jorge Meis

Ese recuerdo tuvo continuidad este sábado en Canido, donde amistades y compañeros se reunieron en el centro cívico para rendirle homenaje, festejando así el Día das Bibliotecas.

Con el lema ‘Vai por Carmen’ se recordó su faceta cultural y de relaciones humanas, con recuerdos de quienes la conocieron y trataron.

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