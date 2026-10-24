Entre la previsión del seguro y el arraigo de la tradición

Los servicios funerarios ayudan a los familiares a sobrellevar los trámites del deceso Daniel Alexandre

Cómo afrontamos el final de la vida de los seres queridos es una decisión personal pero también un tránsito en el que los servicios funerarios juegan un papel logístico y de acompañamiento crucial para que los familiares o amigos no tengan que estar pendientes en esos momentos de todos los trámites y contrataciones necesarias.

La gestión de estos momentos tan delicados ha experimentado una notable profesionalización, y está especialmente ligada a la contratación de seguros de decesos y a la modernización de los espacios de despedida.

Una de las grandes realidades del sector es la fuerte implantación de las pólizas de decesos, lo que facilita, además de la organización de todo lo concertiente al velatorio y entierro, el pago del mismo.

Desde uno de los tanatoriros de la comarca, el de Vilar do Colo, en Fene,Giuliana explica que “la gran mayoría de los usuarios que atendemos cuenta con una póliza de seguro de decesos frente a quienes optan por el servicio de forma particular o directa”.

Sin embargo, desde la empresa recalcan que esta diferencia es puramente administrativa y de facturación, ya que la calidad y el alcance del servicio no se ven alterados en absoluto. “En ambos casos, tanto si el servicio viene respaldado por un seguro como si se gestiona de forma privada, nos encargamos absolutamente de todo: la preparación de las salas, las flores, la esquela, la gestión de la cremación o del féretro, los trámites burocráticos, etc”. El objetivo es que la familia no tenga que preocuparse por ningún detalle operativo en un momento de tanto duelo, aseguran desde este servicio funerario.

El tanatorio Vilar do Colo presta servicio en Fene desde hace una década Cedida

Aunque la cremación está desde hace años a la orden del día, gracias a una mayor aceptación cultural y a la optimización de costes, las costumbres locales siguen pesando con fuerza, especialmente entre la población de mayor edad, como explican desde Vilar do Colo.

La variedad de opciones en la actualidad permite elegir libremente entre el entierro normal en cementerio o la incineración.

La vinculación con los cementerios parroquiales o municipales y el deseo de descansar en los nichos familiares continúan siendo la opción prioritaria, ya sea en ataud o en urna funeraria.

Espacios cómodos

La modernización del sector no solo se percibe en los procesos, sino también en el diseño de los propios espacios y en la conciliación del descanso. En el caso del Tanatorio Vilar do Colo cuenta con cuatro salas velatorio, que cambian en cuanto a ambientación, tonalidad o decoración, ofreciendo entornos diferenciados para que cada familia encuentre un espacio íntimo y adaptado a sus preferencias estéticas y emocionales.

Por otra parte, la pandemia de 2020 aceleró un cambio normativo y de hábitos que ha terminado por consolidarse definitivamente: el fin de las noches en vela dentro de las instalaciones. Al igual que la mayoría de los tanatorios de la comarca, el centro aplica el cierre nocturno de sus puertas.

Su personal destaca la excelente respuesta comunitaria ante esta medida, indicando que “la gente se adaptó muy bien a los cierres nocturnos y sabe perfectamente que a las 23.00 horas concluye la atención al público”.

Esta medida, que inicialmente nació por motivos sanitarios, se ha mantenido en el tiempo puesto que permite un descanso necesario tanto para las familias —que se ven “liberadas” de la presión social de pasar la noche en vela— como para el propio personal funerario, aun cuando los velatorios, incluso de la noche entera, eran una tradición más que arraigada en la comunidad gallega.

Seguros

Como se comenta desde las funerarias, son más numerosos los servicios prestados a personas con seguro de decesos. Este sector también cuenta con una amplia y variada oferta, que incluye exclusivamente este servicio o bien forma parte de un seguro más amplio que introduce en deceso dentro de otras ofertas.

Este es el caso de Alianza Seguros, pero también de la mayoría de las aseguradoras, ampliando prestaciones a medida que las necesidades cambian.

En este sentido, además de tener en cuenta la edad o diversas circunstancias para la prima a abonar anualmente, los seguros se adaptan a los tiempos actuales y así, además de garantizar los gastos y trámites necesarios para el sepelio, ofrecen coberturas de gran interés para el asegurado y familiares, que varían y pueden incluir cuestiones como traslado de los restos mortales de aquellos asegurados, que fallezcan fuera de su residencia habitual, para su inhumación en territorio español, servicio de información, orientación y asesoramiento, proporcionado por un letrado, en relación con cualquier materia jurídica: sucesiones, pensiones, seguros, productos financieros, contratos de arrendamiento, cambios de titularidad o incluso gestiones y trámites necesarios para la obtención de certificaciones del Registro Civil (certificados de defunción, nacimiento, matrimonio, certificado de última voluntad, baja del asegurado en el INSS, etc).

El aumento de personas extranjeras que se encuentran viviendo hoy en España hacen también que aseguradoras como Alianza incluyan apartados en sus pólizas con prestaciones funerarias y posibilidad de realización de todas las gestiones necesarias para efectuar el traslado del asegurado fallecido en territorio de la Unión Europea, hasta la localidad del país que se haya designado