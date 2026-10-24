El PSOE presenta alegaciones a la modificación de la ordenanza fiscal que regula el cementerio

Los socialistas critican que se aproveche la ampliación para subir los precios Jorge Meis

El grupo municipal socialista ha formulado una serie de alegaciones a la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal que regula las tasas del cementerio de Catabois, que fue debatida en el pleno ordinario del pasado mes de agosto. Las propuestas, como detalló la formación, buscan, por una parte, instar al Concello a reformular la subida de precios planteada para los nichos –que, como criticaron en su momento, oscila entre el 60 y el 99% para los tres primeros niveles–; y, por otra, que se planteen potenciales bonificaciones y rebajas para aquellas familias que, sin estar en riesgo de exclusión, tengan dificultades para abonar las cuantías, además de blindar la adjudicación ante la posibilidad de adquirir estos espacios en lotes por parte de particulares o empresas.

“Non estamos falando dun servizo de luxo nin dunha actividade comercial”, afirmó el concejal Rafael Fernández, afeando al Consistorio que “aproveite” la ampliación del camposanto y la construcción de una nueva hilera de sepulturas “para incrementar a recadación sen unha xustificación rigorosa”. Respecto a la problemática de una potencial subasta pública, insistió en la necesidad de establecer límites al número de nichos que se pueden reservar –por ejemplo, uno por persona o familia–.