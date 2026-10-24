El comité de Navantia acusa a la presidencia de “prexudicar gravemente os intereses da ría”

El comité de Navantia se presentó en julio en Pazo Libunca, donde se reunían los directivos de Navantia Daniel Alexandre

Apenas unos días antes de la celebración del acto de botadura de la F-112, la mayoría sindical del comité de empresa de Navantia Ferrol –MAS y CIG– denuncia la falta del plan estratégico “por intereses alleos aos da ría de Ferrol, tanto sindicais como políticos, así como pola actuación da propia dirección”.

Así, lamenta que no se haya abordado la “continuidade do emprego, nin investimentos fundamentais, nin garantías sobre a carga de traballo que tanto se anunciou pero que segue sen concretarse”, a las puertas de unas elecciones, señalan, que “inevitablemente provocarán un período de parálise na Administración, sexa cal sexa a cor do novo Goberno”.

Los sindicatos apuntan directamente a la presidencia, por no ser “capaz de coller o touro polos cornos e sentar a falar de futuro cos representantes” de la plantilla, una situación que “a pesar da bonanza actual, supón un golpe enorme” para los centros de la ría, afirman los sindicatos.

Para MAS y CIG, los nuevos diques –uno cubierto para nueva construcción que complemente a la Fábrica Digital de Bloques y otro más grande para Reparaciones– no pueden demorarse más y, en ese sentido, lamentan que no cuenten “sequera cun proxecto e cun estudo ambiental rematados”. “Podemos ter a mellor bicicleta do mundo”, ilustran, “pero de pouco serve se levamos a roda traseira picada”.

MAS y CIG cree que hay “algúns máis preocupados polo seu futuro que polo da empresa e os traballadores”

En lo que respecta al empleo, la mayoría sindical indica que “seguimos sen garantías de continuidade nin compromisos claros. Veremos que posición adoptan os que veñan, cando xa hai quen anunciou que, de emprego público, nada”.

En cuando a la carga de trabajo, explican que “nin as dúas fragatas máis nin os portaeronaves están asinados” y Fene “segue sen un futuro claro e sen perspectivas, e volve ser un centro discriminado dentro da empresa”.

Los sindicatos expresan su decepción porque desde que en 2023 expusieron sus demandas, que intensificaron a lo largo de los últimos meses, con el respaldo de todos los grupos políticos de la comarca, no hubo “unha verdadeira negociación nin se deu resposta ás alegacións presentadas”, mientras la presidencia “anda enfrascada en facer trilerismo sindical”.

MAS y CIG ponen en valor el trabajo desarrollado, con una segunda botadura que se adelanta sobre los plazos inicialmente acordados, gracias “ao esforzo, o compromiso e o traballo diario das plantillas e da industria colaboradora”.

“Na situación actual”, finalizan, “o futuro da ría pode quedar gravemente comprometido por unha actuación irresponsable e pola asusencia de decisións fundamentais” y creen que “algúns están máis preocupados polo seu propio futuro que polo futuro da empresa, dos seus centros de traballo e das persoas que viven delas”.