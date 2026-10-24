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Ferrol

El castillo de San Felipe retorna al siglo XVI gracias a la última iniciativa del área de Turismo

El buen tiempo acompañó a los participantes de las visitas teatralizadas celebradas hoy

J. Guzmán
J. Guzmán
24/10/2026 22:20
Castelo de San Felipe visita teatralizada
Recepción de los participantes a las puertas de la fortaleza
Daniel Alexandre
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Con un tiempo ya otoñal pero libre de lluvias, sobre dos centenares de vecinos y visitantes –100 por turno– conocieron este sábado el castillo de San Felipe de un modo más cercano a cómo lucía originalmente en el siglo XVI. Y es que, en vista al gran éxito de su primera edición, el área de Turismo del Concello de Ferrol impulsó esta semana la iniciativa “Redescubre San Felipe: Historia, Patrimonio e Comunidade”.

La propuesta, ligada a la candidatura ferrolana a la Unesco –y que tendrá continuidad mañana domingo–, busca impulsar una suerte de ‘reconexión’ entre la ciudadanía y uno de sus activos históricos más importantes. Así, con el objetivo de llegar al mayor número de gente posible y sin olvidar rangos de edad, el Concello dividió la iniciativa en dos fases: una primera entre el lunes y el viernes para alumnado de 5º y 6º de Primaria de varios centros educativos de la ciudad –que tuvieron una visita guiada por el castillo–; y una segunda para el público general durante el fin de semana.

Así, la jornada de hoy –con dos pases, a las 11.30 y a las 16.00 horas– consistió en un viaje en lancha desde Curuxeiras hasta la fortaleza, donde los participantes fueron recibidos por personajes de la época que les trasladaron todos los secretos y entresijos de esta construcción. Mañana domingo, la propuesta –con una única visita, a las 10.30– será de un carácter más sobrio, consistiendo, además del viaje en embarcación, en dos conferencias sobre la candidatura de la Unesco y la batalla de Brión.

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