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Ferrol

El BNG anima a la ciudadanía a participar en el acto de protesta “contra a represión policial”

La concentración tendrá lugar mañana al mediodía frente al edificio administrativo de la Xunta en Ferrol

Redacción Ferrol
24/10/2026 14:04
La protesta tendrá lugar frente al edificio de la Xunta en Ferrol
La protesta se celebrará de forma simultánea en otras localidades de Galicia
Jorge Meis
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El BNG de Ferrolterra animó ayer a los vecinos de la comarca a tomar parte en el acto de protesta que tendrá lugar mañana domingo en rechazo a las cargas policiales registradas durante la movilización “dun marcado carácter xuvenil” celebrada el pasado miércoles en A Coruña en rechazo a la presencia del dirigente de Vox, Santiago Abascal.

Así, desde la formación nacionalista se criticó duramente la actuación de las Fuerzas de Seguridad en la concentración “antifascista” en la plaza de María Pita. El acto ferrolano se celebrará a las doce del mediodía frente al edificio administrativo de la Xunta.

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