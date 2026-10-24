El BNG anima a la ciudadanía a participar en el acto de protesta “contra a represión policial”

La protesta se celebrará de forma simultánea en otras localidades de Galicia Jorge Meis

El BNG de Ferrolterra animó ayer a los vecinos de la comarca a tomar parte en el acto de protesta que tendrá lugar mañana domingo en rechazo a las cargas policiales registradas durante la movilización “dun marcado carácter xuvenil” celebrada el pasado miércoles en A Coruña en rechazo a la presencia del dirigente de Vox, Santiago Abascal.

Así, desde la formación nacionalista se criticó duramente la actuación de las Fuerzas de Seguridad en la concentración “antifascista” en la plaza de María Pita. El acto ferrolano se celebrará a las doce del mediodía frente al edificio administrativo de la Xunta.