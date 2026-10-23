Santa Mariña acoge este sábado su Feria de Samaín

El parque Felipe Bouza Mayor estará acondicionado con motivos terroríficos Cedida

Desde las 11.00 horas hasta las 20.00 horas, el barrio ferrolano de Santa Mariña do Vilar celebra el Samaín con un evento especial, una feria multisectorial.

La idea de la organización es mantener vivas las tradiciones y animar a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de este evento, animándolos a disfrazarse para la ocasión.

Además, el entorno de la entidad vecinal estará acondicionado con motivos terroríficos y, para pasar una buena tarde, se podrá disfrutar de la degustación de varios productos en el ambigú, desde chocolate con churros (cuatro euros, hasta fin de existencias), hasta castañas y bollitos preñados, al precio de un euro, que se ofertarán de 16.00 a 20.00 horas.

La cita en el parque Felipe Bouza Mayor.