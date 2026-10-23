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Diario de Ferrol

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Samaín

O Samaín adiántase en Canido: este sábado, película de terror antes do grande encontro multicultural

Están abertas as inscricións para o taller de zonchos e calacús do día 31, que vén cargado de actividades

Redacción Ferrol
23/10/2026 18:54
Participantes na celebración do ano pasado, no centro cívico de Canido, un dos principais escenarios
Participantes na celebración do ano pasado, no centro cívico de Canido, un dos principais escenarios
Emilio Cortizas
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Este sábado 24 adiántase a celebración do Día de Mortos e Samaín que anualmente conecta as tradicións galega e mexicana no barrio ferrolán de Canido. No segundo andar da Sociedade Recreativa e Deportiva (rúa Insua 17), ás 20.00 horas, ofrecerase unha sesión de cinema de terror, na que se proxectará a película ‘We’re All Going to the World’s Fair’ (‘Todos vamos a la feria del mundo’), con guión e dirección de Jane Schoenbrun.

Coincidindo coa exposición ‘Letras Galegas para a Eternidade: Epitafios da Costa Ártabra’, dispoñible até o luns 2 de novembro no centro cívico de Canido despois da inauguración deste mesmo venres 23 (19.00 horas), estas instalacións acollerán a celebración multicultural o próximo sábado 31.

Programa

A partir das 16.00, o grande encontro comezará realizando un percorrido polas tradicións vencelladas a estas datas, como é a que se poñerá en práctica unha hora despois, preparando o altar mexicano e espazo de memoria. Tamén está previsto un pintacaras, que se desenvolverá dende as 17.30, para que ninguén que o desexe quede sen caracterizar nesta festa, que organizan en conxunto Brincarmos, Artábria, Muíño do Vento, Asociación Veciñal de Canido, Movilidad Humana, Fiada e SRD Canido, este ano coa colaboración do proxecto Palabra e Memoria, que posibilita a exposición.

O patio de comidas abrirase ás 18.00 horas, ao mesmo tempo que comezará o obradoiro de zonchos e calacús, que ten as inscricións abertas (no 633 668 199 ou brincarmos@gmail.com), e dende a organización lembran que os nenos e nenas deben ir acompañadas dunha persoa adulta como mínimo. O mural voluntario ‘Que memoria queremos manter con vida?’ coincidirá coa chocolatada, ás 19.00, xusto antes de saír o roteiro de calacús cara o Cruceiro. A xornada rematará cun baile de Samaín na SRD Canido.

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