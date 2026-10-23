O Samaín adiántase en Canido: este sábado, película de terror antes do grande encontro multicultural
Están abertas as inscricións para o taller de zonchos e calacús do día 31, que vén cargado de actividades
Este sábado 24 adiántase a celebración do Día de Mortos e Samaín que anualmente conecta as tradicións galega e mexicana no barrio ferrolán de Canido. No segundo andar da Sociedade Recreativa e Deportiva (rúa Insua 17), ás 20.00 horas, ofrecerase unha sesión de cinema de terror, na que se proxectará a película ‘We’re All Going to the World’s Fair’ (‘Todos vamos a la feria del mundo’), con guión e dirección de Jane Schoenbrun.
Coincidindo coa exposición ‘Letras Galegas para a Eternidade: Epitafios da Costa Ártabra’, dispoñible até o luns 2 de novembro no centro cívico de Canido despois da inauguración deste mesmo venres 23 (19.00 horas), estas instalacións acollerán a celebración multicultural o próximo sábado 31.
Programa
A partir das 16.00, o grande encontro comezará realizando un percorrido polas tradicións vencelladas a estas datas, como é a que se poñerá en práctica unha hora despois, preparando o altar mexicano e espazo de memoria. Tamén está previsto un pintacaras, que se desenvolverá dende as 17.30, para que ninguén que o desexe quede sen caracterizar nesta festa, que organizan en conxunto Brincarmos, Artábria, Muíño do Vento, Asociación Veciñal de Canido, Movilidad Humana, Fiada e SRD Canido, este ano coa colaboración do proxecto Palabra e Memoria, que posibilita a exposición.
O patio de comidas abrirase ás 18.00 horas, ao mesmo tempo que comezará o obradoiro de zonchos e calacús, que ten as inscricións abertas (no 633 668 199 ou brincarmos@gmail.com), e dende a organización lembran que os nenos e nenas deben ir acompañadas dunha persoa adulta como mínimo. O mural voluntario ‘Que memoria queremos manter con vida?’ coincidirá coa chocolatada, ás 19.00, xusto antes de saír o roteiro de calacús cara o Cruceiro. A xornada rematará cun baile de Samaín na SRD Canido.