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Feria de empleo

Más de 50 empresas y asociaciones cazarán talento en la Festalent del pabellón de Esteiro

Las inscripciones están abiertas para toda persona que desee acceder a la feria, con una app para los currículums

Redacción Ferrol
23/10/2026 19:19
Asistentes a la Feira de Empresas e Talento del año pasado
Asistentes a la Feira de Empresas e Talento del año pasado
Emilio Cortizas
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El próximo jueves 29 se celebrará en el pabellón municipal de Esteiro la cuarta edición de la Festalent, la Feira de Empresas e Talento que organiza el Campus Industrial de Ferrol en colaboración con la Xunta, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00. Esta convocatoria dará a conocer la actividad de las más de 50 empresas y asociaciones participantes, facilitando su contacto con el alumnado universitario, particularmente con los que desean encontrar su primera oportunidad laboral, así como con estudiantes de FP y público general interesado.

Los puestos de la feria, promovida en el marco del programa ‘ImpúlsaT’ de la UDC, servirán para informar de los perfiles profesionales que más demanda cada entidad y sus ofertas de empleo o prácticas, además de poder consultarlas a través de una aplicación web específica, donde se podrán compartir currículums previamente.

Como cierre de la jornada, a las 18.15 horas en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, el fundador y director de Morbo Brand Makers, Pablo Amade, impartirá la charla ‘O poder das narrativas’, invitando a la reflexión sobre cómo las historias construyen significado, crean vínculos y contribuyen a dar forma a las marcas, de personas y empresas. El ponente cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito del branding, habiéndose formado en la Central Saint Martins de Londres y destacando su paso por firmas como Coca Cola o el Guggenheim de Bilbao.

El pabellón acogerá los puestos de Abance Ingeniería, ALUMAN, Antea Group, Applus+, Armada, Cándido Hermida, CT Ingenieros, Detegasa, ElectroRayma, Finsa, Grupo Gabadi, Gauzón Ibérica, Genesal Energy, Gerca Acero y Metal, Ghenova Ingeniería, Grupo Intaf, Grupo Noa´s, Ibercisa, Indra, Invall, Grupo JRilo, Navantia, Nordés Ancín, Nordés Edge, Norvento Enerxía, Proxecto Shorewinner, PwC, Quest Global, Reganosa, STAC, Tecdesoft, Technip Energies Iberia, TechnoPro Hispania, Texas Controls, Voltan Group e Primark.

Además tendrán su espacio distintos colegios profesionales, Aclunaga, Cluergal, Cofer, AJE Ferrolterra, Asime, la Bolsa de Emprego do Polígono de Carballo, Cogami, la Consellería de Emprego, Fundación ONCE Inserta Empleo, el programa Xuventude Mentoring y el Servizo de Emprego de la Universidade da Coruña –UDC–.

Inscripciones

Las personas interesadas en participar en la Festalent deberán inscribirse a través de la página web campusindustrial.udc.es/es/festalent. Una vez formalizado el registro, se recibirá un correo electrónico de confirmación en el que se incluye un código QR, que permitirá acceder al pabellón de Esteiro.

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