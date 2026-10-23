Los mayores de 65 años podrán participar en el ensayo clínico Combogal de la gripe y el covid

La vacunación será de forma aleatoria AEIG

El Área Sanitaria de Ferrol se unirá este sábado, día 24 al ensayo clínico Combogal, un estudio realizado entre Galicia y Dinamarca que busca evaluar la capacidad de la nueva vacuna combinada contra la gripe y el covid a la hora de evitar hospitalizaciones derivadas de infecciones respiratorias agudas. Tal y como se explica desde el Servizo Galego de Saúde (Sergas), el objetivo no es comprobar la efectividad en sí de la vacuna –dado que ya está testada y autorizada–, sino la simplificación en el proceso, de cara a prevenir la fatiga por vacunación entre los mayores.

Así, al tratarse de un estudio, los pacientes que reciban el correspondiente SMS y que quieran participar podrán acudir al Laboratorio de Análises Clínicas del hospital Arquitecto Marcide durante los próximos cinco fines de semana –por la mañana y por la tarde–, donde, de forma aleatoria, se les administrará la inyección combinada o las de ambas enfermedades por separado. En cualquier caso, desde el Área Sanitaria se insistió en que el fin último es que las personas salgan del CHUF protegidas contra ambos virus, recordando además que la vacuna doble general sigue administrándose en todos los centros de salud.