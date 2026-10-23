Las estafas telemáticas, una modalidad que cada año crece en la comarca

El Equipo Arroba de la Guardia Civil de A Coruña se encarga de combatir estos delitos en la provincia Cedida

Desde hace años, pero especialmente desde el ejercicio 2020, los delitos por internet han ido en aumento hasta convertirse en una de las tipologías más comunes a las que se enfrentan los ciudadanos en su día a día. Tanto es así, que el balance de criminalidad global de 2025 del Ministerio del Interior constata que el 26,9% de todos los ilícitos registrados en Galicia –25.892 de 96.066, un 9,3% más que en 2024– pertenecen a esta categoría. En el caso de Ferrol, la proporción desciende ligeramente, situándose en el 20,3% del total –629 de 3.088–, pero también mantiene la tendencia al alza del resto del territorio. De hecho, tan solo en la primera mitad de 2026, se registró en la ciudad naval un incremento del 10% respecto al mismo semestre del ejercicio previo, pasando de 321 a 353.

Esta tipología, asimismo, es muy amplia e incluye delitos que van desde el acoso hasta los de odio. No obstante, si una modalidad destaca por encima del resto, tanto por su volumen como por su evolución tecnológica, son las estafas. A este respecto, los fraudes telemáticos, en todas sus vertientes, supusieron el año pasado el 87,9% de toda la cibercriminalidad a nivel estatal (429.677 de 488.426), el 85,3% del autonómico (22.091 de 25.892), el 85,2% del provincial (9.774 de 11.461) y el 81% de los registrados en el término municipal de Ferrol (510 de 629).

Ingeniería social

Tal y como se señaló, la constante evolución tecnológica, que permite incluso ‘engañar’ a un teléfono inteligente para que muestre como legítimo un identificador de llamada cuando en realidad no lo es, es uno de los factores que explican la rápida expansión de esta clase de delitos. Sin embargo, si hay un elemento fundamental e indispensable sobre el que giran toda esta clase de estafas es la conocida como ingeniería social, que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) define como “una técnica que emplean los ciberdelincuentes para ganarse la confianza del usuario y conseguir así que haga algo bajo su manipulación y engaño, como puede ser ejecutar un programa malicioso, facilitar sus claves privadas o comprar en sitios web fraudulentos”.

Esta descripción, no obstante, no hace justicia al nivel de sofisticación alcanzada por estos métodos, que no se limitan a la interacción entre personas. Copias exactas de correos y páginas corporativas que hacen creer al usuario que está lidiando con una administración o empresa genuina; juegos y tests de personalidad en redes sociales que sirven para recopilar información en apariencia inocua e incluso herramientas de Inteligencia Artificial que permiten crear perfiles de potenciales víctimas con los que luego reforzar los embustes, son algunas de las tecnologías en las que se apoya la ingeniería social para lograr embaucar a sus blancos.

Aplicación bancaria

“Al principio ni me olí que pudiera ser una estafa. Leo bastante de estos temas y estaba convencido de que a mí no me podrían pillar”, relata a este Diario una víctima ferrolana que, afortunadamente, se dio cuenta de lo que estaba pasando antes de que uno de estos ladrones le robase sus ahorros. “Estaba de viaje cuando me llamó una mujer. Me dijo que era del departamento de seguridad del banco, que quería hacer una comprobación porque habían detectado un intento de retirar dinero sin tarjeta en una sucursal de la calle Real y como tenía todos mis datos personales, tampoco sospeché”, detalla.

En este caso, la delincuente le solicitó abrir su aplicación de banca móvil, supuestamente para cancelar la orden de transferencia. Por suerte, la mayoría de estos programas no se pueden ejecutar durante una llamada precisamente para evitar estas situaciones y proteger a sus clientes. “Al principio me preguntó si tenía otro teléfono y, cuando le dije que no, me contestó que dejase abierta la app y que me contactaría en un minuto. Entonces le pregunté por qué no podía parar el movimiento ella misma y empezó a ponerse nerviosa. Ahí ya me quedó claro que quería robarme”, narra el afectado. El intercambio, apunta, terminó con el primero cuestionándola “cómo podía mirarse al espejo” y con una retahíla de insultos por parte de la segunda.

Información

El intento de estafa a este ferrolano pone de manifiesto una de las claves a la hora de lograr que las estafas funcionen: la información personal. Y es que, pese a que la Unión Europea cuenta con una legislación muy estricta sobre el tratamiento de la misma por parte de las empresas, no se prohíbe su venta a los conocidos como intermediarios de datos –‘data brokers’, en inglés–. Estas compañías adquieren lotes informativos de clientes o usuarios de páginas web para luego comerciar con ellos, lo que lleva, en el mejor de los casos, a las llamadas y correos ‘spam’ y, en el peor, a estos delitos.

Las conocidas como ‘cookies’ en internet son un ejemplo de ello –técnicamente está prohibido que las casillas de “compartir información a terceros” estén marcadas automáticamente, pero no que esto suceda cuando se pulsa “aceptar todo”, la opción que suele elegir la mayoría de la gente–, pero no el único. Compañías telefónicas, energéticas o de otros servicios básicos pueden vender estos lotes de datos, bajo el argumento del interés legítimo, que si bien por ley no contienen información sensible, sí pueden ser empleados para desarrollar perfiles de potenciales víctimas de darse algún tipo de filtración.

Correo fraudulento

“Al principio me llegó un correo diciendo que me iban a pasar un cargo de 2.200 euros por unos electrodomésticos que había comprado. Cuando lo vi dije ‘bueno, esto nada’, porque yo no había comprado nada por el estilo, pero pensé que tenía que estar atento a la cuenta por si me intentaban cobrar algo”, relata otro ferrolano que también fue víctima de un intento de estafa. Su caso, como relata, fue muy similar al anterior, pues también recibió sobre una semana después una llamada de un hombre haciéndose pasar por un trabajador del banco, pero con la particularidad del email previo –una técnica denominada ‘phishing’– para dar mayor verosimilitud y urgencia al engaño.

“Me dijeron que eran de Abanca y que me llamaban para anular el cargo ese que se pretendía hacer. Yo estaba bastante apurado, así que cuando la máquina me dijo que si quería anularlo pulsase el uno, lo hice”, detalla. En ese momento, el sistema informático le pasó con el falso operador que, al igual que con el otro vecino, quería que abriese la aplicación móvil. “Como no podía abrirse, me pidieron que modificara el límite de dinero que podía retirar y me dieron un número de teléfono, que era el auténtico de Abanca, que ya me dijeron directamente que era una estafa y que no hiciese nada”. A consecuencia de este intento, la víctima, afortunadamente, no perdió su dinero, pero sí tuvo que cancelar todas sus tarjetas y renovar las contraseñas, privándole de sus servicios bancarios durante más de una semana.

Consejos

Ante la proliferación de estas estafas informáticas, desde hace años tanto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como las diferentes entidades financieras publican a través de comunicados y mensajes en sus redes una serie de consejos para evitar ser víctima de estos engaños telemáticos. El más importante, no obstante, es la propia desconfianza.

Así, ante cualquier correo o mensaje de texto o de WhatsApp, aun en apariencia legítima, es fundamental contactar directamente por los cauces oficiales con la empresa, entidad o administración que la comunicación dice representar y, sobre todo, jamás acceder a cualquier enlace que se proporcione hasta que no se haya comprobado su veracidad. De igual modo, las propias compañías siempre inciden en que nunca se solicitará información personal por vía telemática, por lo que, de recibirse cualquier aviso que pida estos datos es indicativo de una potencial estafa.

También son muy comunes los engaños a través de ventas fraudulentas, anuncios de alquiler de inmuebles y ofertas de empleo. En las primeras, muchas plataformas cuentan con sus propias medidas de seguridad, como en Wallapop, donde no se tramita el cobro hasta que el receptor del envío confirma que es legítimo –lo que, no obstante, ha llevado a otra clase de robos al afirmar el segundo que el producto nunca se recibió o que era un fraude–, o Amazon y Aliexpress, con buenas políticas de retorno para artículos que no se corresponden con la realidad. En cuanto a las segundas, el mejor consejo es emplear compañías inmobiliarias legítimas que garanticen la veracidad de la operación; mientras que en el caso de las terceras, que suelen comenzar con una llamada automatizada, lo más adecuado es ignorar la comunicación, pues los portales de empleo nunca se comunican telefónicamente con los candidatos.

Por último, desde las Fuerzas de Seguridad del Estado se advierte de dos modalidades que han cobrado mucha fuerza en los últimos años: por una parte, la suplantación de identidad de personas cercanas a la víctima solicitándole por medio de mensajería dinero ante una supuesta emergencia; y, por otra, las ofertas de empleo telefónicas que animan a los candidatos a entablar una conversación por WhatsApp o aplicaciones similares. Para evitar estas modalidades, es fundamental controlar la información que se comparte a través de las redes sociales y, en el primero de los casos, contactar siempre con familiares o allegados.