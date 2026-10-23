La candidatura de Ana Rosa Pena recurrirá la decisión de anular las elecciones al Colexio de Avogados

La candidatura de Ana Rosa Pena, este viernes en el Ateneo Jorge Meis

La candidatura a la junta directiva del Ilustre Colexio de Avogados de Ferrol liderada por Ana Rosa Pena ha anunciado este viernes que recurrirá la resolución del Consello Galego da Avogacía Galega que declara la nulidad de todo el proceso electoral que culminó en las votaciones del 30 de junio en la sede de la entidad.

Pena compareció en el Ateneo en compañía del resto de miembros de la lista con la que se presentó a los comicios para explicar las razones de esta decisión, que se basa, dijo, en la convicción de que la resolución del órgano es "profundamente injusta e intolerable". "Es sesgada", añadió, "y lesiona gravemente la autonomía de nuestro colegio y, de paso, lo ha dejado sin gobierno, basándose en un relato carente de rigor y de imparcialidad". En esa línea, manifestó que la "voluntad expresada en las urnas fue clara y no puede ser secuestrada por intereses particulares".

Además de la presentación de un recurso contencioso-administrativo, Ana Rosa Pena anunció que "iniciaremos todas las acciones judiciales que estimemos oportunas" porque "no toleraremos el desprestigio de nuestra institución".

No vamos a consentir abusos, ni juego sucio, ni vulneración de los principios democráticos más elementales" Ana Rosa Pena, candidata a decana del ICOA de Ferrol

La candidata fue desgranando cada uno de los pasos que se han dado en los últimos meses desde que el día siguiente a las elecciones la candidatura "oficialista" decidió impugnar el resultado (que otorgaba seis miembros de la junta al equipo de Ana Rosa Pena y tres a la otra lista) hasta la emisión de la resolución del Consello da Avogacía Galega. Así, explicó que su candidatura solicitó la nulidad parcial del proceso electoral, recalcando que no se ha constatado ninguna irregularidad ni en la convocatoria de elecciones ni en otra fase (tampoco en la exposición del censo, que sí cumplió con el trámite preceptivo, como constata el hecho de que ninguna de las listas presentó objeciones en este punto) hasta el voto por correo.

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En lo que respecta al resto de las irregularidades, Ana Rosa Pena recuerda que no se levantó acto de la formación de la mesa electoral y tampoco del escrutinio del día de la votación (se hizo el día siguiente), además de "no mantenerse la menor cadena de custodia de la documentación electoral, un hecho probado por el propio Consello".

La decana electa del Ilustre Colexio Oficial da Avogacía de Ferrol subraya que durante la tramitación del recurso presentado tras las elecciones, el colegio local "incumplió los requerimientos efectuados por el Consello, que entonces presidía el decano de Ferrol, Luis Torres. Es decir, desatendió los requerimientos del órgano que preside".

Por último, Ana Rosa Pena afirmó que solo continúan "los dos miembros causantes de todo este despropósito", puesto que el resto ha ido renunciando. "No vamos a consentir abusos, ni juego sucio, ni vulneración de los principios democráticos más elementales", apuntó antes de afirmar que "vamos a seguir luchando por la pasarela al RETA, la dignidad de un servicio público como el turno de oficio y por los eternamente olvidados derechos de los colegiados".