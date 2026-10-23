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Ferrol

La AECC presenta una hoja ruta para que un entorno laboral amable con el cáncer

La cita, que contó con charlas y mesas redondas, busca visibilizar el impacto de la enfermedad en los puestos de trabajo

J. Guzmán
J. Guzmán
23/10/2026 22:12
ASOCIACIÓN CONTRA O CANCRO EXPLICA PROTOCOLO DE ATUACIÓN NO ENTORNO LABORAL SALA CURUXEIRAS
Un momento del acto celebrado en la Sala Curuxeiras
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Sobre medio centenar de personas, entre autoridades y representantes del tejido institucional y empresarial de Ferrol, tomaron parte este viernes en la presentación del Protocolo de actuación para el entorno laboral ante un diagnóstico de cáncer, una herramienta desarrollada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La cita, que tuvo lugar en la sala Curuxeiras del puerto, sirvió no solo para dar a conocer esta suerte de hoja de ruta para compañías y administraciones, sino también para visibilizar el impacto que esta enfermedad puede tener en el entorno y las perspectivas profesionales de un paciente.

Y es que, según se detalló durante el acto, sobre el 38% de los nuevos diagnósticos se dan en personas en edad laboral –unos 110.500 casos anuales– y, dentro de este total, el 53% de los afectados consideran que el cáncer ha frenado su progresión laboral, mientras que el 23,4% tuvo que dejar su trabajo. A este respecto, la presidenta de la junta local de esta entidad, aseveró que “ninguna persona debería afrontar en soledad el impacto que un cáncer puede tener en su vida laboral, ni ninguna empresa responder a una situación tan compleja sin contar con herramientas que la orienten”, una opinión que también defendió el regidor ferrolano.

Por su parte, José Manuel Rey insistió en que un diagnóstico “non define a ninguén”, incidiendo en la importancia, en el entorno laboral, de “respectar os tempos e protexer a intimidade” del paciente, además de ofrecer un ambiente de trabajo “que lle dea a seguridade que precisa”. Asimismo, el alcalde insistió en que el retorno a la vida profesional “tamén é unha parte da recuperación”.

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