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Ferrol

José Manuel Rey encabeza la candidatura del Partido Popular al Senado por A Coruña

El ferrolano Miguel Tellado también será el número uno por la provincia en el Congreso

Redacción Ferrol
23/10/2026 22:03
José Manuel Rey Varela, da unha rolda de prensa para presentar os orzamentos da Xunta de Galicia para 2027 en Ferrol e comarca
El presidente de los populares ferrolanos durante la presentación de los presupuestos de la Xunta
Jorge Meis
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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, encabezará la candidatura del Partido Popular al Senado por A Coruña en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Así lo detalló hoy la formación a nivel autonómico, que dio cuenta de las listas completas de las cuatro provincias para las Cortes. “Es una gran responsabilidad acompañar a Alberto Núñez Feijóo para hacer realidad el cambio que España necesita”, afirmó el regidor tras conocerse la noticia, insistiendo en que continuará “trabajando sin descanso para conseguir cosas en Madrid para Ferrol, como hice los últimos tres años”.

Cabe señalar que el también presidente de los populares ferrolanos ya fue senador durante la presente legislatura, pero por designación autonómica. Asimismo, el antiguo alcalde de Fene, Gumersindo Galego, será el segundo suplente de Rey Varela en la candidatura, mientras que la senadora Verónica Casal y la edila de Valdoviño Kristel Testa también se integran en la lista, en ambos casos como sustitutas del número 3 y el 2, respectivamente.

En cuanto al Congreso, el único representante de Ferrolterra será Miguel Tellado, que irá de cabeza de lista por A Coruña.

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