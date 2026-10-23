FeC vuelve a censurar la “falta de transparencia” del gobierno en torno al Sánchez Aguilera

Jorge Suárez, portavoz de FeC Daniel Alexandre

Ferrol en Común rechaza la manera en la que el gobierno local “está a xestionar o proxecto de reurbanización do Sánchez Aguilera” y considera “inaceptable” que la única información en relación con el informe de Patrimonio Cultural sea “a través dos medios de comunicación”.

En ese sentido, critican que no se haya respondido a las alegaciones presentadas “hai meses” por FeC y por otras organizaciones y entidades. “A día de hoxe descoñécese se ditas alegacións están a ser obxecto de análise técnica ou se van ser levadas a un pleno para o seu debate”, apuntan.

FeC recuerda que sus objeciones piden un “respecto estrito” por el trazado de la muralla histórica y que se aclare si se van a preservar “ou enterralos como xa se fixo na rúa San Francisco”. Además, reclama “protección” para los espacios verdes, además de a la Sociedade Galega de Historia Natural, y que el 100% de la vivienda que se levante sea pública y desechando la construcción de un centro comercial.

“Desde Ferrol en Común reiteramos a necesidade de transparencia, participación e respecto polo patrimonio e as necesidades sociais da cidadanía fronte o modelo especulativo do goberno”, dicen.