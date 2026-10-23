Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Gobierno autoriza una instalación de almacenamiento por baterías en ‘Tesouro’

Supondrá una inversión de 14 millones en As Pontes

Redacción Ferrol
23/10/2026 21:51
Conselleira Ángeles Vázquez visita parque eólico Coriscada en Mañón
Imagen de un parque eólico de Endesa en Mañón
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha otorgado, a través del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno, la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de almacenamiento por baterías para su hibridación con el parque eólico ‘Tesouro’ que Enel construirá en As Pontes.

La resolución ya se ha publicado en el BOE y en el BOP, con lo que se abre un periodo de un mes para que quien lo desee puede interponer recurso.

La construcción de esta estación de baterías tendrá una capacidad de almacenamiento de 37 megavatios hora y contará con quince contenedores de 40 pies, diez de ellos para módulos de baterías y los otros cinco para sistemas de conversión de potencia.

La resolución da por buenos los argumentos del promotor a las alegaciones presentadas, sobre todo por la Dirección Xeral de Saúde Pública, que entendía que el proyecto requiere de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, el promotor recuerda que esta iniciativa de almacenamiento con baterías no se encontraba en el momento de su solicitud dentro del ámbito de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental. La inversión prevista ronda los 14 millones. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620