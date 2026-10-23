El Gobierno autoriza una instalación de almacenamiento por baterías en ‘Tesouro’

Imagen de un parque eólico de Endesa en Mañón Jorge Meis

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha otorgado, a través del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno, la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de almacenamiento por baterías para su hibridación con el parque eólico ‘Tesouro’ que Enel construirá en As Pontes.

La resolución ya se ha publicado en el BOE y en el BOP, con lo que se abre un periodo de un mes para que quien lo desee puede interponer recurso.

La construcción de esta estación de baterías tendrá una capacidad de almacenamiento de 37 megavatios hora y contará con quince contenedores de 40 pies, diez de ellos para módulos de baterías y los otros cinco para sistemas de conversión de potencia.

La resolución da por buenos los argumentos del promotor a las alegaciones presentadas, sobre todo por la Dirección Xeral de Saúde Pública, que entendía que el proyecto requiere de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, el promotor recuerda que esta iniciativa de almacenamiento con baterías no se encontraba en el momento de su solicitud dentro del ámbito de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental. La inversión prevista ronda los 14 millones.