El Concello invierte 40.000 euros en un parque infantil al lado de la AVV de Mandiá

El parque se localizará al lado del local social Daniel Alexandre

El concejal de Obras e Servizos, José Tomé, anunció la próxima construcción de un parque infantil en las inmediaciones del local social de la Asociación de Vecinos de Mandiá, cumpliendo así con una demanda trasladada por las personas usuarias del centro social, apuntó.

“Esta nova dotación permitirá ampliar as posibilidades de lecer das instalacións e mellorar a oferta de espazos de convivencia para as familias da parroquia”, explicó el edil, que recordó que este nuevo equipamiento se complementará con otros que están por llegar y ya comprometidos, como la pista cubierta que también se levantará en la zona.

La empresa Construcciones López Cao será la encargada de ejecutar las obras por un importe de 40.200 euros y en un plazo de tres meses. La actuación consistirá en la instalación de una área de juego infantil que estará dotada de una estructura multijuego, un columpio con asientos mixtos, es decir, tipo bebé y de tabla convencional, y un carrusel, elementos que podrán ser utilizados por niños y niñas de diferentes edades.

El parque se ubicará en la parte posterior de la explanada que ya existe, en el lado este de la parcela. Teniendo en cuenta que este parque se localiza a menos de 30 metros de la calzada se instalará también un cierre perimetral de protección, por razones de seguridad.

Para poder realizar la obra será necesario retirar la canasta de baloncesto que existe, pues su presencia es incompatible con el parque. Además, la superficie será de caucho amortiguado delimitada con bordillo jardinero de hormigón.

Lavadero

Por otra parte, ya están en marcha las obras de rehabilitación del lavadero de Esmelle, construido en 1960 con una planta rectangular de 42 metros cuadrados. Los trabajos consistirán en la retirada de la teja cerámica curva de la cubierta y el desmontaje de la estructura de madera, demoliéndose las vigas y los pilares de hormigón, muy deteriorados. Después se colocará una nueva estructura de madera de castaño.

El Concello invierte 53.000 euros en una actuación de recuperación del patrimonio que durará tres meses.