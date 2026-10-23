El Concello aclara que la entidad que organiza el Quilómetro do terror, Echo Catabois, está disuelta

La iniciativa se celebraba cada Samaín desde hace 15 años Daniel Alexandre

El gobierno local de Ferrol quiso aclarar este viernes, en respuesta a la petición conjunta de los grupos de la oposición de buscar una fórmula para mantener la celebración del ya tradicional Quilómetro do terror de Catabois, que la entidad que lo organizaba, Echo, se encuentra disuelta y que por eso no se solicitó una subvención para el festejo.

A través de un comunicado, el Concello detalló que, desde el pasado verano, el área de Promoción Económica ha tratado de encontrar, en colaboración con las asociaciones vecinales de San Pablo y Santa Mariña, “persoas dispostas a asumir a dirección da entidade e dar continuidade a esta iniciativa”. En este sentido, también ha insistido en que el Consistorio no participa directamente en la organización del evento