El centro de Ferrol se adelanta al Samaín con una jornada llena de sustos y chucherías

Pequeños disfrazados participando en la yincana del evento Jorge Meis

El centro de Ferrol adelantó este viernes las celebraciones por la noche más terrorífica del año, el Samaín, con una cita para los más pequeños de la casa organizada por el Centro Comercial Aberto (CCA) Ferrol-A Magdalena. La propuesta, que como explicó la entidad tenía como doble objetivo el dinamizar el sector al tiempo que se daba “vida” a las calles, arrancó a las cinco de la tarde con la apertura de las camas elásticas, el taller de maquillaje y el ya indispensable ‘photocall’ en el entorno de la plaza de Armas.

Así, si bien la efeméride se sitúa en la noche del 31 de octubre, decenas de niños y niñas acudieron con sus disfraces para disfrutar de estas atracciones y de las actividades ideadas por los animadores culturales encargados de la iniciativa. El plato fuerte, no obstante, llegó a las 18.30 horas con el comienzo de la yincana de Samaín. Los pequeños participantes, de este modo, recorrieron las calles del barrio de A Magdalena, resolviendo puzzles y acertijos para conseguir, al grito de ‘truco ou trato’, dulces y golosinas –eso sí, solo si conocían la contraseña mágica secreta, ‘Catapún chispún’–.

De igual modo, la asociación sectorial organizó también, en el marco de esta iniciativa, un concurso de decoración de calabazas, que los niños y las niñas debían traer preparadas de casa. Las tres creaciones ganadoras fueron premiadas con tres tablets, además de estar expuestas hasta el próximo mes de noviembre en los escaparates de los comercios.