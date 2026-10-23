Denuncian que los trabajadores del juzgado de Ferrol no están familiarizados con el programa Atenea

Juzgado de Ferrol Emilio Cortizas

Alternativas na Xustiza asegura que el 82% de los trabajadores de los juzgados de Ferrol se ha quedado sin la formación presencial para la implantación del nuevo programa de gestión de los tribunales, el Atenea, que sustituye, tras doce años de funcionamiento, al Minerva. La organización señala que la negativa a “impartir formación” in situ “deixa ás claras a falta de interese pola Administración de Xustiza do conselleiro Diego Calvo”.

Así, la adopción del nuevo modelo de oficina judicial ha llevado a la obsolescencia al Minerva por los “profundos cambios que veñen tanto na nova distribución do persoal como no reparto do traballo”. Ante esas modificaciones, explica Alternativas na Xustiza, el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, habría descartado impartir formación presencial, petición formulada por la asociación y por “centos de traballadores que solicitaron na sede electrónica poder recibir esa formación presencial. Por suposto, o director xeral”, lamentan, “nin sequera contestou”.

Alternativas na Xustiza explica que de los 123 trabajadores de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio de los juzgados de Ferrol, solo van a recibir formación 26. Censuran que la anunciada inversión de 24 millones en sistemas inteligentes no llegará a todo el personal. Además, destaca que la “teleformación” que se está dando “está a ser un puro desastre” y augura que la implantación del nuevo modelo de oficina judicial será “un auténtico fracaso por falta de persoal, por falta de estudo de cargas de traballo, redución de prazas en todos os servizos comúns, que fai que se dilúa a atención ás vítimas ou equipos de traballo aos que se lles encomendaron funcións alleas ás propias da súa especialización”.

Por ello, Alternativas na Xustiza exige que se imparta esta formación presencial sobre un programa que estará en vigor 15 años.