Comienzan las actividades para el público general del ciclo cultural ‘Redescubre San Felipe’

Una visita teatralizada anterior Emilio Cortizas

Los vecinos de la ciudad naval podrán disfrutar Mañana y pasado de las actividades para el público general del ciclo cultural ‘Redescubre San Felipe: Historia, patrimonio e comunidade’. Se trata, como detalló en su momento el gobierno local, de tres visitas en lancha a la fortaleza del siglo XVI, cada una con sus propias propuestas.

Así, el sábado será la jornada de las rutas teatralizadas. La primera tendrá salida a las 11.30 horas del puerto de Ferrol, con llegada al castillo a las 12.00 y regreso, también en embarcación, a las 13.30. El mismo itinerario se repetirá a las 16.00, con retorno programado dos horas más tarde.

En cuanto al domingo, la iniciativa, con un solo pase –de 10.30 a 13.30– será de un carácter más cultural, contando con una charla de Carmen Perales sobre la importancia de la fortaleza en la candidatura de la Unesco y otra de Jaime Antón Viscasillas sobre la histórica batalla de Brión.