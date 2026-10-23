Aparcamiento en espiga y señalización de la batería y el mirador de la parroquia de Doniños

El alcalde, con José Tomé y miembros de la directiva que preside Juana Díaz Concello de Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el concejal de Servizos, José Tomé, se reunieron este jueves con la directiva de la AVV O Lago de Doniños para repasar las actuaciones que se están llevando a cabo y las demandas de la zona. El alcalde destacó el inicio de las obras del saneamiento y la adjudicación de la prolongación del carril bici que conecta San Xurxo con otros 285 metros. Se trata, dijo el regidor, de una inversión de 74.000 euros que abundan en la “mellora das infraestruturas que favorecen a práctica deportiva, a mobilidade sostible e a calidade de vida da veciñanza”.

Por otra parte, Rey Varela recordó que en verano se instalaron diez bancos en el paseo marítimo y que en breve, gracias al Plan de Sostibilidade Turística en Destino Centro Histórico de Ferrol e Patrimonio Militar da Costa Ártabra de la Diputación de A Coruña, se instalará un aparcamiento de bicicletas y la señalización de la batería y del mirador de Doniños.

En cuanto a las tareas realizadas, el gobierno destacó el desbroce de 5.300 metros lineales y la limpieza de contenedores y alcantarillas, entre otras tareas.