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Ferrol

Almudena de Arteaga será madrina de la fragata que homenajea a su ascendiente, Roger de Lauria

La botadura tendrá lugar el martes a las 16.45 horas

Redacción Ferrol
23/10/2026 16:25
F-112
La segunda F-110, esta semana
Armada
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La escritora Almudena de Arteaga y del Alcázar, duquesa del Infantado, será la madrina de la fragata F-112, que lleva el nombre de su antepasado, Roger de Lauria (1250-1305), en el acto de botadura del buque, que se celebrará el martes, día 27, a las 16.45 horas, coincidiendo con la pleamar diurna.

Con esta elección, la Armada establece "un vínculo entre la figura del marino y la nueva unidad", la segunda de una serie inicial de cinco que se construyen en el astillero de Navantia Ferrol.

Además del hecho de ser descendiente directa del marino, nacido en el reino de Sicilia, la Armada destaca de Almudena de Arteaga su dignidad de almirante de Aragón y su condición de miembro del Real Patronado del Museo Naval, pero también su trayectoria como escritora de novela histórica, circunstancias que "refuerzan el carácter simbólico de su designación, al aunar su legado familiar con su vinculación personal al patrimonio histórico y naval de España". 

Almudena de Arteaga es licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid y ejerció la abogacía antes de dedicarse a la literatura, con obras como ‘La princesa de Éboli’, ‘María de Molina’, ‘Tres coronas medievales’ (premio Alfonso X el Sabio de Novela Histórica en 2004) y ‘Capricho’, premio Azorín de Novela en 2012. 

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