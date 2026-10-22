Turismo invita a “redescubrir” el castillo de San Felipe con visitas guiadas el fin de semana

Visita teatralizada a San Felipe el pasado verano Emilio Cortizas

La Concejalía de Turismo que dirige Maica García ha puesto en marcha el ciclo ‘Redescubre San Felipe’, una iniciativa que estos días se centra en el alumnado de 5º y 6º de Primaria de la ciudad que ha querido adherirse y el fin de semana, sábado y domingo, se abre al público en general con diversas actividades.

El objetivo, señala la edila, es “revalorizar o patrimonio local, fomentar a educación histórica e dinamizar un espazo cultural estratéxico na proxección turística de Ferrol”, adaptado a cada público participante.

El programa para los adultos comienza el sábado con dos visitas guiadas teatralizadas, la primera a las 11.30 horas, con el traslado en lancha desde Curuxeiras hasta el castillo y regreso dos horas más tarde. La sesión vespertina, con traslado, actividad y regreso, se repetirá por la tarde, de 16.00 a 18.00 horas.

En cuanto al domingo, las actividades se inician a las 10.30 horas con el traslado a la fortificación. A su llegada, Carmen Perales Garat ofrecerá una charla sobre la importancia del castillo en la historia de Ferrol y para la candidatura a Patrimonio Mundial, y, acto seguido, Jaime Antón Viscasillas, director del Museo Naval, impartirá una conferencia sobre la batalla de Brión. El regreso al puerto de Curuxeiras será a las 13.30 horas.

El Concello recuerda que para esta segunda jornada el aforo está limitado, por lo que debe reservarse plaza en el correo reservas@ferrolguias.com, y anima a la ciudadanía a participar “nesta experiencia única”.