Tres centros de Ferrol se quedan sin profesorado sustituto, según denuncia el sindicato CIG-Ensino

El Rodolfo Ucha se vería afectado desde finales de septiembre Daniel Alexandre

La lista de la CIG-Ensino que recopila las plazas de docentes que llevarían sin cubrir desde los meses de agosto y septiembre, hasta día de hoy, incluye tres casos en el concello de Ferrol. En este área se ve afectado alumnado de Formación Profesional, uno de los mayoritarios en la relación de centros, y también de la Escola Oficial de Idiomas, limitándose a aquellos que se formen en lengua portuguesa.

En este particular, la sustitución se mantiene a la espera desde el pasado lunes 19, correspondiendo a la semana anterior la fecha registrada en el CIFP Ferrolterra, un centro que se vería perjudicado en cuanto a la docencia de Organización e proxectos de sistemas enerxéticos, según el sindicato.

De la misma manera, el listado apunta al CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, en este caso en relación a la formación en Informática y también en Sistemas e aplicacións informáticas, este último desde el día 1 de este mes, mientras que el anterior caso se data del 26 de septiembre.

“Despois de decidir unilateralmente non cubrir as substitucións de menos de 15 días, este curso deixa tamén sen cobertura ausencias desa duración ou incluso superior”, denuncia la CIG-Ensino en referencia a la Consellería de Educación.