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Ferrol

Prosema sustituirá por 281.600 euros las carpinterías exteriores de la sede del Puerto

Se unificará la imagen con el edificio colindante, la antigua Comandancia

Redacción Ferrol
22/10/2026 18:01
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Las carpinterías de ambas sedes se unificarán
Daniel Alexandre
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La empresa ferrolana Prosema Noroeste se encargará de acometer la sustitución de las carpinterías exteriores de la sede principal de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. El organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal ha seleccionado la oferta entre las cinco que se presentaron a este concurso. En total, la inversión supera los 281.600 euros. Los trabajos deberán estar entregados en dos meses desde la formalización del contrato y consistirán en el cambio de todas las ventanas y puertas de la envolvente por otras de madera laminada de castaño con triple acristalamiento, es decir, el mismo modelo que se eligió para el inmueble de la antigua Comandancia, actualmente también sede del Puerto.

Además, en las obras será necesario recuperar las rejas de las puertas de acceso principal y trasera para después colocarlas en la nueva carpintería. Estas rejas están recién pintadas, así que deberán acopiarse adecuadamente y ver la forma de anclaje para después reinstalarlas en los nuevos elementos, según se explica en los pliegos.

Con esta intervención, el Puerto espera no solo resolver un problema de ornato y armonizar la imagen de las sedes, sino también mejorar la eficiencia energética

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