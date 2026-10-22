Profesionales del Área Sanitaria de Ferrol trabajan en romper barreras con pacientes con TEA

Pictogramas para pacientes con TEA Cedida

El Area Sanitaria de Ferrol, la Federación Autismo Galicia y Aspanaes trabajan de forma conjunta para vencer barreras comunicativas y de atención a personas con Transtorno del espectro Autista –TEA–, por eso, en esta línea colaborativa este jueves se celebró una jornada formativa específica con el objetivo de poner a disposición de los profesionales sanitarios la experiencia de intervención con personas con TEA y transferir el conocimiento en este campo para enriquecer la especialización del personal sanitario.

Se trataba, de este modo, de ofrecer a los profesionales de la sanidad información y formación sobre las características del paciente con TEA que dificultan su capacidad comunicativa, su comprensión del proceso de atención, y que pueden suponer una barrera para el correcto desarrollo de la misma.

Entre los diferentes objetivos, los organizadores señalan también los de capacitar a los profesionales en las estrategias de manejo del paciente y mejorar las habilidades comunicativas para facilitar una atención sanitaria ajustada a las necesidades de los profesionales sanitarios y adaptada a las demandas de las personas con este trastorno.

En la actividad tomaron parte profesionales del servicio de salud mental; residentes y trabajadores sociales del área, cubriéndose, desde el primer momento, las 40 plazas previstas.

En la actividad, hubo una parte expositiva, impartida por especialistas en la materia con debate y realización de ejercicios prácticos para reforzar los conocimientos, así como presentaciones con interactividad y capacidad de discusión; y preguntas directas a los asistentes en la modalidad de caso clínico.

Los profesionales contaron con materiales divulgativos, informativos y formativos: dípticos sobre comorbilidad –coexistencia de dos o más enfermedades o trastornos en una misma persona al mismo tiempo– y autismo.

Además de abordar todo lo relacionado con las personas con espectro autista, los aspectos a tener en cuenta y los distintos grados, se analizaron las estrategias de trabajo para la superación de esas barreras para lograr el bienestar emocional; y la comunicación y apoyo con las familias.

Pictosaúde

Precisamente relacionado con esa comunicación con el paciente y sus familias, se encuentra el proyecto Pictosaúde.

La iniciativa ha sido desarrollada en colaboración con la Subdirección de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía del Área Sanitaria de Ferrol, y ya está aplicándose actualmente en el entorno hospitalario.

Los profesionales de Aspanaes trabajaron conjuntamente con la citada Subdirección de Humanización, la maestra del aula hospitalaria ferrolana, y asistenciales del área, como la coordinación de Urgencias, en la incorporación de un sistema de pictogramas para reforzar la comunicación entre los profesionales y los pacientes, las familias, eliminando barreras; además de anticipar qué va a pasar, cuánto durará, y qué sensaciones puede implicar.

La finalidad, explicaron en el acto formativo, es “mellorar a comprensión do proceso asistencial; conseguir a cooperación da persoa durante a proba ou tratamento; e incrementar a tolerancia a estímulos como ruídos, contacto físico ou equipos médicos”.

Este conjunto interdisciplinar de personas hizo un trabajo colectivo de observación y análisis sobre las dificultades de comunicación y comprensión, las barreras detectadas, y estrategias ya empleadas de manera espontánea; y vieron qué se podía adaptar a personas con trastorno del espectro autista, y también a personas con déficit cognitivo, personas sometidas a un proceso agudo que dificulte la comunicación, e incluso personas con barreras idiomáticas.

En las instalaciones hospitalarias ya se cuenta, de este modo, con un planificador de actividades diarias durante la hospitalización, con imágenes sobre los cuidados que se realizan en el hospital, las personas que estarán implicadas, un panel de partes del cuerpo y de síntomas para poder explicar qué les pasa y cómo se sienten, etc.

Con este proyecto, se busca, entre otros fines, la autonomía y participación del paciente, que favorece la implicación activa en las decisiones de salud, respetando las capacidades y preferencias de cada persona; o la implicación familiar, ya que integra a este entorno como agentes de apoyo que refuerzan y dan continuidad a la comunicación.

Unidade de Saúde mental infanto-xuvenil

En otro orden de cosas, precisamente en la nueva unidad de Salud mental infanto-juvenil del Área Sanitaria de Ferrol se ha dado también un nuevo paso en materia de acondicionamiento de la misma, con la licitación de nuevo mobiliario y equipamiento, con fondos asociados al plan de acción de salud mental 2025-2027 del Ministerio de Sanidad. El importe del contrato es de algo más de 148.000 euros y las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de noviembre.

Esta licitación cierra el ciclo de inversión en la atención a la salud mental infanto-juvenil en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, ya que se realizaba una importante intervención para crear un ámbito propio que se ejecutó en dos fases de obra, y en las que se invirtieron cerca de 670.000 euros en total.

Así, en la fase 1, se ejecutaron 9 despachos, comedor, salas de terapia, multiusos, de niños, y apoyos, por un importe total de 400.198,50 euros. En la fase 2 se dotó de 10 despachos y apoyos, por un importe de 268.812.67 euros. Esta obra de reforma implica que crezca considerablemente la atención a la salud mental en la etapa infanto-juvenil, con más de 800 metros cuadrados en el primer piso del Hospital Naval del CHUF, y que se cree un Hospital de Día Infanto-juvenil como principal novedad.

El contrato que ahora se hace público incluye la elaboración por la empresa adjudicataria de un estudio de interiorismo que trabaje por espacios concretos, integre la propuesta de distribución, selección de mobiliario, decoración, cromatismo, ambientación y equipamiento funcional de cada sala, y que, una vez presentado, deberá ser aprobado por el Área Sanitaria de Ferrol, antes de que pueda iniciarse cualquier suministro o instalación.

Servicios

La Unidade de Saúde mental infanto-xuvenil ofrece una atención ambulatoria y multidisciplinar en equipo a los pacientes que son remitidos fundamentalmente desde el nivel de atención primaria, muchas de ellas a través de teleconsulta, y, en su caso, también desde otros niveles asistenciales.

Atiende, además, las consultas urgentes en el Área ferrolana, y proporciona apoyo y asesoramiento a los servicios de atención primaria y a otros profesionales sanitarios.

El acceso a esta Unidad se realiza principalmente desde los Servicios de Atención Primaria y consultas de Pediatría, aunque también acceden pacientes tanto desde otros servicios especializados; y el perfil de usuario es un menor con dificultades emocionales, o de comportamiento, con problemas, entre otros, de desarrollo, alimentación o escolares, tanto de socialización como de aprendizaje, explican los especialistas en este ámbito.

Con la activación del Hospital de Día, además, se incrementa aún más la atención y la coordinación funcional de los diversos campos implicados: la Unidad de salud mental infanto-xuvenil; el servicio de Psiquiatría; el área de Atención Pediátrica Ambulatoria y la Unidad de Atención Temprana, actualmente en el Novoa Santos; y, por último Aspaneps.

La realización de esta obra y la distribución de un equipamiento totalmente nuevo permitirá realizar un abordaje multidisciplinar que tiene como objetivo final facilitar la normalización de los problemas a los que se enfrenta la infancia.