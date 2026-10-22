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Diario de Ferrol

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Ferrol

La oposición insta al ejecutivo a estudiar alternativas para que el Quilómetro do Terror se celebre

Recuerda que la participación en el evento es altísima

Redacción Ferrol
22/10/2026 22:36
Quilómetro do terror en Catabois (26)
Imagen de la celebración del año pasado
Daniel Alexandre
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La posibilidad de que no se celebre el Quilómetro do Terror de Catabois, una cita que cada año desde hace más de década y media saca a la calle a centenares de personas coincidiendo con Difuntos ha llevado a la oposición a ofrecer su colaboración para que pueda llevarse a cabo.

Según explican los grupos del PSdeG-PSOE, BNG y FeC, el motivo de que se contemple su suspensión estaría en la “dificultade técnica” de encajar esta celebración en la línea de subvenciones de Promoción Económica. Por ello, se muestran dispuestos a “sumar esforzos e explorar alternativas administrativas ou económicas que permitan salvar o evento”. En ese sentido, resaltan que el Quilómetro do Terror es una cita “moi consolidada que cada ano conta co agarimo e a participación masiva da cidadanía”, constituyendo una “data sinalada” en el calendario “que vai máis aló do lúdico, sendo un motor fundamental para a vida do barrio”.

La oposición sostiene que situaciones como esta son “unha oportunidade para demostrar un apoio pechado ao comercio de proximidade. O pequeno comercio e a hostalería dos barrios”, explican, “son o corazón da vida urbana e iniciativas así axudan a xerar actividades, atraer visitantes e fortalecen o tecido local”. 

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