La oposición insta al ejecutivo a estudiar alternativas para que el Quilómetro do Terror se celebre
Recuerda que la participación en el evento es altísima
La posibilidad de que no se celebre el Quilómetro do Terror de Catabois, una cita que cada año desde hace más de década y media saca a la calle a centenares de personas coincidiendo con Difuntos ha llevado a la oposición a ofrecer su colaboración para que pueda llevarse a cabo.
Según explican los grupos del PSdeG-PSOE, BNG y FeC, el motivo de que se contemple su suspensión estaría en la “dificultade técnica” de encajar esta celebración en la línea de subvenciones de Promoción Económica. Por ello, se muestran dispuestos a “sumar esforzos e explorar alternativas administrativas ou económicas que permitan salvar o evento”. En ese sentido, resaltan que el Quilómetro do Terror es una cita “moi consolidada que cada ano conta co agarimo e a participación masiva da cidadanía”, constituyendo una “data sinalada” en el calendario “que vai máis aló do lúdico, sendo un motor fundamental para a vida do barrio”.
La oposición sostiene que situaciones como esta son “unha oportunidade para demostrar un apoio pechado ao comercio de proximidade. O pequeno comercio e a hostalería dos barrios”, explican, “son o corazón da vida urbana e iniciativas así axudan a xerar actividades, atraer visitantes e fortalecen o tecido local”.