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Conferencia

Jesús Gamallo, director xeral de Relacións Exteriores, imparte una ponencia abierta al público en Ferrol

El encuentro tendrá lugar en la Facultade de Humanidades e Documentación

Redacción Ferrol
22/10/2026 20:32
El director xeral de Relacións Exteriores y con la Unión Europea, Jesús Gamallo
El director xeral de Relacións Exteriores y con la Unión Europea, Jesús Gamallo
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El director xeral de Relacións Exteriores y con la Unión Europea, Jesús Gamallo, impartirá una conferencia el próximo viernes 30, a las 11.00 horas, en el salón de grados de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol. Aunque la propuesta se orienta al alumnado de la titulación en Relacións Internacionais, que forma parte de la oferta académica del propio centro, toda la comunidad universitaria y público general podrá acceder con entrada libre y gratuita, hasta completar el aforo.

Bajo el título de ‘Galicia, o seu lugar no mundo’, el representante de la Xunta realizará una retrospectiva de la participación de la Comunidad en las instituciones internacionales a lo largo de las últimas décadas, atendiendo tanto al punto de vista normativo como a una perspectiva práctica.

Además, en la conferencia que ofrecerá Jesús Gamallo, que fue invitado por el coordinador del grado en Relacións Internacionais, el profesor de la UDC Manuel Andrés Soage Quintáns, se tratará de fomentar el debate con las personas asistentes sobre el ámbito europeo, la cooperación transfronteriza y al desarrollo y las distintas dimensiones de la acción exterior gallega.

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