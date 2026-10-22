El Ribera Juan Cardona de Ferrol imparte cuatro talleres sobre menopausia

Ribera Juan Cardona Jorge Meis

Noviembre estará dedicado en el hospital Ribera Juan Cardona a la impartición de talleres formativos en menopausia.

De este modo, está previsto que se desarrollen cuatro actividades desde distintas especialidades para aportar apoyo, información y orientación sobre los cambios que se producen en el cuerpo y mente de las mujeres y su impacto en la salud y la calidad de vida.

Las sesiones estarán impartidas por profesionales de ginecología, psicología, nutrición y fisioterapia, que abordarán la menopausia desde una perspectiva multidisciplinar.

Las actividades están programadas para los martes 3, 10, 17 y 24 de noviembre, de 17.00 a 18.30 horas, en el aula de formación del hospital, situada en la tercera planta, excepto el último taller, que se celebrará en el segundo piso.

El primer taller tendrá lugar el martes 3 de noviembre y será sobre ginecología. Hablará de ‘¿Tengo que convivir con los síntomas?’, a cargo de la ginecóloga Luz Márquez. El martes 10 de noviembre será el turno de ‘Entender lo que siento’, a cargo de Belén Vázquez. El 17 de noviembre, se hablará de nutrición, con Clara Caínzos y Eva Anca, que impartirán el taller ‘Navegando la menopausia, nutriendo el cambio’.

El programa finaliza el 24 de noviembre con el taller de fisioterapia ‘Más fuertes en la menopausia’, impartido por Andrea Rodríguez.

Se puede reservar plaza en areadelamujer.cardona@riberacare.com.