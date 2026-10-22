El Día de las personas sin hogar reclama para estas “un lugar al que pertenecer”

Acto de Cáritas por el Día sin hogar en el Ateneo Cedida

Cáritas de Ferrol conmemoró este jueves el Día de las personas sin hogar con un acto localizado en el Ateneo Ferrolán, en el que se quiso dar voz directa a quienes viven este día a día. Así, en el encuentro participaron personas acompañadas desde el Centro de Día de Inclusión Social Gabriel Vázquez, así como voluntarios y voluntarias y técnicas de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol.

Además de la lectura del manifiesto del día, que este año lleva el lema ‘Un hogar es mucho más que un sitio donde vivir, es un lugar al que pertenecer’, se compartieron dos vídeos elaborados en colaboración con las personas participantes en el centro. Uno de ellos, realizado por el monitor del taller de vídeo, José Luis Mino – que forma parte del equipo de la Escola Aberta de Arte–, acerca a la idea del hogar lejos del hogar, explorando un viaje sensorial y cultural a Argelia. El segundo recoge las distintas pancartas creadas para esta jornada.

Las propias personas participantes explicaron el significado de los lemas que fueron construyendo colectivamente, con mensajes que reivindican el derecho a una vivienda digna y a la necesidad de entender la vivienda como un derecho, no como un privilegio.

Acto celebrado este jueves Cedida

El acto concluyó con la lectura del manifiesto, sumándose así a la reivindicación de las Cáritas de todo el Estado y por los centros y recursos de atención a las personas sin hogar.

Desde Cáritas se hizo un llamamiento directo a las administraciones para que “construyan muchas más viviendas de protección social” y pongan “una limitación a los alquileres que son excesivos”. Mientras, el trabajo de la entidad es “sostener a nivel emocional” a quienes se encuentran en una situación límite, como los relatados en el acto de ayer, con el fin de lograr combatir “el desánimo, la desesperanza y la sensación de hallarse en un callejón sin salida”.