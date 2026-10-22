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Ferrol

El Camino Inglés superó el sábado pasado la cifra de peregrinos de todo el año 2025

Son ya más de 30.217 credenciales

Redacción Ferrol
22/10/2026 17:52
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Un peregrino, en Narón, el pasado verano
Jorge Meis
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La Asociación de Concellos do Camiño Inglés registró el pasado sábado un nuevo hito al superar el total de compostelas entregadas a lo largo de todo el año pasado, alcanzando, señala, las 30.217 credenciales. El dato, explica la entidad, “confirma unha traxectoria de constante expansión que vén experimentando a ruta desde a constitución do colectivo intermunicipal”.

La Asociación de Concellos do Camiño Inglés registró el pasado sábado un nuevo hito al superar el total de compostelas entregadas a lo largo de todo el año pasado, alcanzando, señala, las 30.217 credenciales. El dato, explica la entidad, “confirma unha traxectoria de constante expansión que vén experimentando a ruta desde a constitución do colectivo intermunicipal”.

El presidente de la asociación y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, destaca este logro en el número de peregrinos y remarca “a importancia do modelo elixido”. Además, precisa que el número real es mayor de lo que dicen los datos, puesto que se calcula que entre un 25% y un 30% de los caminantes no recogen la compostela una vez finalizado el recorrido.

Fernández apunta a un “horizonte optimista” para los próximos meses, teniendo en cuenta, además, que 2027 es año xacobeo, lo que apunta a un nuevo récord. 

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