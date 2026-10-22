El Camino Inglés superó el sábado pasado la cifra de peregrinos de todo el año 2025
Son ya más de 30.217 credenciales
La Asociación de Concellos do Camiño Inglés registró el pasado sábado un nuevo hito al superar el total de compostelas entregadas a lo largo de todo el año pasado, alcanzando, señala, las 30.217 credenciales. El dato, explica la entidad, “confirma unha traxectoria de constante expansión que vén experimentando a ruta desde a constitución do colectivo intermunicipal”.
La Asociación de Concellos do Camiño Inglés registró el pasado sábado un nuevo hito al superar el total de compostelas entregadas a lo largo de todo el año pasado, alcanzando, señala, las 30.217 credenciales. El dato, explica la entidad, “confirma unha traxectoria de constante expansión que vén experimentando a ruta desde a constitución do colectivo intermunicipal”.
El presidente de la asociación y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, destaca este logro en el número de peregrinos y remarca “a importancia do modelo elixido”. Además, precisa que el número real es mayor de lo que dicen los datos, puesto que se calcula que entre un 25% y un 30% de los caminantes no recogen la compostela una vez finalizado el recorrido.
Fernández apunta a un “horizonte optimista” para los próximos meses, teniendo en cuenta, además, que 2027 es año xacobeo, lo que apunta a un nuevo récord.