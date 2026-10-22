El BNG asegura que un Gobierno PP-Vox podría poner en riesgo el proyecto de SAIC

Carme da Silva, Mon Fernández y Néstor Rego, este jueves en Ferrol Cedida

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, aseguró este jueves que un eventual Gobierno PP-Vox tras las elecciones del 29 de noviembre podría hacer peligrar la implantación de la multinacional china del automóvil SAIC en Ferrol y As Pontes.

Rego, que compareció con la senadora Carme da Silva y con el candidato de la organización nacionalista a la Alcaldía de Ferrol, Mon Fernández, centró su intervención en reafirmar la apuesta del BNG por la reindustrialización de Galicia y la presencia en las Cortes en la próxima legislatura para “combater calquera intención que poda haber de arrebatar a Ferrol esa fábrica de automóbiles”.

El parlamentario coincidió con Mon Fernández –“é tan burda esa suposta espionaxe que se filtrou no verán que temos que pensar mal: os intereses estadounidenses de evitar investimentos industriais chinos en sectores estratéxicos”– en el diagnóstico, pero fue más allá al recordar que “xa hai outras fábricas chinesas noutras partes do Estado, Madrid incluído, que non levantaron ningunha alerta de seguranza por parte da dereita e da ultradereita. Sen embargo, a de Ferrol si”, dijo, “cunha oposición firme por parte de Vox e cunha oposición práctica por parte do PP, que estivo dous días calado e, cando falou, fixo unha declaración ambigua para non desautorizar ao goberno da Xunta, aínda que sen moita firmeza”.

En esa línea, insistió en que el PP “ten un problema con iso e quero lembrar que a fábrica de SAIC también foi unha aposta da Xunta”. Sin embargo, rememoró, “o mesmo día en que Rueda iniciaba a súa visita á China, Feijóo e Tellado criticaban de forma contundente a visita previa que fixera o presidente do Goberno, dicindo que estaba entregado á ditadura comunista”.

Así, la “preocupación” del BNG y de Rego es que “o PP de Galiza e o presidente Rueda non mandan nada: son uns mandados servís co que lle din en Madrid, son submisos, porque, se non, non se entendería que se opoñan a que lles quiten 4.000 millóns de débeda”.

El diputado y cabeza de lista de la organización nacionalista por A Coruña insistió en que el BNG “defenderá a reindustrialización do noso país con absoluta contundencia” y eso incluye la de “todos os proxectos que incidan nunha reindustrialización racional en sectores tecnoloxicamente avanzados e de creación de emprego de calidad. Ímolos apoiar sempre”.

Por último, Rego apuntó que el último escaño en A Coruña será un mano a mano entre el BNG y Vox. “Galiza é a única comunidade autónoma en que a ultradereita ten cero representación e faremos todo o posible porque así continúe a ser”, dijo.