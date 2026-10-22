Ars Atlántica, en Ferrol con la virtuosa gaiteira Nadia Vázquez acercando la musette barroca

Nadia Vázquez, de A Guarda, con su gaita barroca francesa Cedida

El conjunto español de música antigua Ars Atlántica, con la dirección del arpista compostelano Manuel Vilas y la actuación estelar de la virtuosa gaiteira guardesa Nadia Vázquez, ofrecerán un concierto único este martes 20, a las 20.00 horas. En esta “propuesta musical tan extraordinaria como difícil de encontrar programada”, el público encontrará una versión histórica, de 1739, de las ‘Cuatro estaciones’ de Vivaldi para un instrumento que a día de hoy solamente tocan una decena de músicos en todo el mundo.

Una de las pocas intérpretes que tocan la musette, una gaita barroca específica de Francia, es la solista que volverá a Ferrol la próxima semana (la primera vez vino por el 30 aniversario de la Real Filharmonía de Galicia), que trabaja en recuperar su repertorio histórico, además de ser una virtuosa del emblema musical de Galicia y de la cultura celta. Aunque en la actualidad prácticamente se haya olvidado, el antiguo instrumento estuvo tan de moda a comienzos del siglo XVIII que, por aquel entonces, en París se componían más obras para este que para violín.

Asimismo, Ars Atlántica se especializó, desde su fundación hace casi 20 años, en la investigación, recuperación e interpretación de repertorio histórico de los territorios portugués, español, italiano y latinoamericano, desde los siglos XII al XVIII.

La particular versión de las ‘Cuatro estaciones’ correrá a cargo del arpa de dos órdenes de Manuel Vilas, los violines barrocos de Valerio Losito y Pablo Prieto, la viola da gamba de Calia Álvarez, el archilaúd de Aland López, la guitarra barroca de Manuel Minguillón y la musette de la propia Nadia Vázquez.

Las entradas están a la venta a 16 euros, o a cinco para las personas asociadas a la Sociedad Filarmónica Ferrolana que impulsa estos conciertos.