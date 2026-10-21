Un homenaje a Carmen Porta por el Día de las Bibliotecas, en Canido

Carmen Porta capitaneó la Biblioteca Municipal de Ferrol y el Archivo AEIG

El centro cívico de Canido será el escenario, este sábado 24, a partir de las 12.30 horas, de un encuentro en recuerdo y homenaje a Carmen Porta, la profesional que estuvo al frente de la biblioteca y archivo municipales durante más de tres décadas. En el encuentro participarán amistades, compañeros y compañeras y otras personas vinculadas a la cultura ferrolana.

Precisamente, coincidiendo con la celebración internacional del Día de las Bibliotecas, se celebrará este acto sencillo, de carácter próximo y participativo. Bajo el lema de ‘Vai por Carmen’, la iniciativa nace del cariño y del deseo de reconocimiento por parte de personas que compartieron con la homenajeada tanto experiencias personales como profesionales, con el objetivo de mantener viva su memoria.

Protagonista

La fecha elegida tiene un significado más especial de lo que podría parecer, ya que en esta edición, la efeméride que impulsa la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, resalta la labor de las personas que hacen posible el funcionamiento día a día de las bibliotecas.

Asimismo, se aprovecha la ocasión para reivindicar estos centros como espacios públicos que permiten a la comunidad acceder a la cultura, al conocimiento y a la participación ciudadana, una tarea a la que contribuyó en gran medida Carmen Porta a lo largo de toda su trayectoria.

Durante la celebración del acto, que está abierto a todo interesado en sumarse al recuerdo colectivo, a través de la intervención de personas que conocieron a la homenajeada, irán saliendo recuerdos, anécdotas y palabras de reconocimiento a su trabajo y a su buen hacer.

Así, a través de esta propuesta se trata de unir dos dimensiones fundamentales de la vida de Carmen Porta, como son el compromiso con la cultura y el valor de las relaciones humanas, “porque a cultura tamén se comparte nas conversas, nas historias e nos encontros arredor dunha copa de viño”. Un brindis en su memoria pondrá el colofón a esta reunión, como una manera de celebrar la profunda huella que ha dejado la bibliotecaria tanto en el panorama cultural de la ciudad de Ferrol como en su afortunado entorno.