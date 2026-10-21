Un corto hecho a mano en Ferrol con la colaboración de Cáritas: este jueves se estrena ‘Las magias del Sáhara’

Detalle del cartel que anuncia la proyección del corto 'Las magias del Sáhara' Cedida

Este jueves 22 sale a la luz en el Ateneo Ferrolán, a las 12.00 horas, el cortometraje animado ‘Las magias del Sáhara’, una obra de José Luis Mino elaborada a mano, a base de lápiz, bolígrafo y acuarela, como parte de un proyecto social realizado en colaboración con Cáritas. El artista ha estado meses conociendo a los usuarios de la sede local, y fue a través de sus propias historias que surgió este “corto muy corto”, tal y como expresó el autor, que se aprovecha para visibilizar la campaña ‘Nadie sin hogar’.

En la entrada de las instalaciones culturales se colocará una muestra de ‘concept art’ de este corto, que forma parte de una colección mayor de lo que el artífice llama ‘notas’, y de las que puede dar cuenta de otros ejemplos, como una que trata las temáticas de la inmigración y la vivienda, con un enfoque particular al dirigirse a la infancia.

“He conocido a gente tan culta... me han contado de todo sobre su país”, apuntó José Luis Mino, adelantando que ‘Las magias del Sáhara’ gira alrededor de Argelia, y atiende a los aspectos positivos que le fueron trasladando sus gentes a lo largo de los encuentros. El creador forma parte del equipo de la Escola Aberta de Arte, una entidad ferrolana también implicada en este proyecto, que tiene una gran dimensión social.