‘Memorias dunha terra’ se presenta en el Museo de Historia Natural de Ferrol

Una presentación literaria en el Museo de Historia Natural de Ferrol, en este caso de 'Un mar de preguntas', de Javier García Galdo Emilio Cortizas

El libro de relatos de Xosé María Castroviejo, con ‘introito’ de Álvaro Cunqueiro, ‘Memorias dunha terra’, se presentará este jueves 22, a las 19.30 horas, en el Museo de Historia Natural de Ferrol.

La convocatoria contará con la participación del biólogo, miembro de la Sociedade Galega de Historia Natural y director del museo ferrolano, Xan Rodríguez Silvar; del escritor y divulgador naturalista, Rafael López Loureiro, y de la hija del autor, María Castroviejo.

En la colección de relatos que se presentará, el público se acercará a los tiempos felices de la infancia y primera juventud del escritor, periodista de profesión que llegó a dirigir El Pueblo Gallego, desde la perspectiva de una pluma experimentada. Otros títulos suyos son ‘La burla negra’ o el poemario ‘Mar del Sol’, por ejemplo.