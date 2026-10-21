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Literatura

‘Memorias dunha terra’ se presenta en el Museo de Historia Natural de Ferrol

La colección de relatos de Xosé María Castroviejo, con 'introito' de Álvaro Cunqueiro, centrará un encuentro que contará con la hija del escritor

Redacción Ferrol
21/10/2026 11:42
Una presentación literaria en el Museo de Historia Natural de Ferrol, en este caso de 'Un mar de preguntas', de Javier García Galdo
Una presentación literaria en el Museo de Historia Natural de Ferrol, en este caso de 'Un mar de preguntas', de Javier García Galdo
Emilio Cortizas
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El libro de relatos de Xosé María Castroviejo, con ‘introito’ de Álvaro Cunqueiro, ‘Memorias dunha terra’, se presentará este jueves 22, a las 19.30 horas, en el Museo de Historia Natural de Ferrol.

La convocatoria contará con la participación del biólogo, miembro de la Sociedade Galega de Historia Natural y director del museo ferrolano, Xan Rodríguez Silvar; del escritor y divulgador naturalista, Rafael López Loureiro, y de la hija del autor, María Castroviejo.

En la colección de relatos que se presentará, el público se acercará a los tiempos felices de la infancia y primera juventud del escritor, periodista de profesión que llegó a dirigir El Pueblo Gallego, desde la perspectiva de una pluma experimentada. Otros títulos suyos son ‘La burla negra’ o el poemario ‘Mar del Sol’, por ejemplo.

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