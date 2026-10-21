Manuel Carbajo, arquitecto: “O momento actual é tan grave que non existe unha única solución”
Imparte unha conferencia este xoves pola tarde no antigo Hospicio, nun acto organizado polo COAG
O antigo Hospicio acolle ás 19.30 deste xoves a conferencia dos arquitectos Manuel Carbajo e Celso Barrios, que levan unha década e media traballando no sector residencial, nomeadamente baixo unha fórmula subestimada como son as cooperativas. “Faremos un percorrido”, explica Carbajo, “por catro obras nas que estivemos en Santiago, nun periodo, desde 2010-2011, que coincide co estoupido da burbulla inmobiliaria e chega ata esta crise habitacional e de acceso á vivenda”.
Cambiou tanto o sector nestes 15 anos ou é máis unha percepción que unha realidade?
Sempre houbo problemas. Nos anos 2010, a partir da burbulla, o problema grave foi de financiamento, é dicir, a xente non podía pagar as vivendas porque non había cartos para prestar e quen non tiña diñeiro de seu, non podía facer fronte a unha vivenda. Agora entran outros factores que fan difícil o acceso, pero non tanto polo financiamento, senón porque entraron en xogo outros problemas: carestía dos custos de construción, dificultade de redución de superficie edificable e outros moitos. Ao final, sempre pagan os mesmos: quen non ten cartos ten que atopar o xeito de buscarse a vida. É certo que as ferramentas que hai hoxe non son as memas que daquela, pero hai elementos que se perpetúan. O que está cambiando drasticamente é a intervención da Administración, que é o único aspecto que realmente se está transformando: en 2010 demostrouse que a non intervención por parte da administración provocaba problemas, e agora, por fin, todo o mundo, todos os políticos, cada un coa súa receita, coincide en que é necesario intervir.
Por que é tanta a diferenza entre o custe de construción dunha vivenda e o seu valor de mercado? Hai maneiras de axustar esa diferenza, como a través doutros modelos de promoción?
Cada persoa busca nunha vivenda cousas distintas: hai quen busca exclusivamente un lugar onde refuxiarse, outros certa representatividade e tamén hai quen quere unha ubicación central nunha cidade... E creo que hai moitas formas de chegar á vivenda e que é certo que estamos nun momento complicado: os custes de produción multiplicáronse, a man de obra é máis cara porque, afortunadamente, os salarios subiron e iso chegou á construción, e os materiais tamén se encareceron por todas estas crises enerxéticas que sufrimos. A esta parte pódeselle atacar con políticas xeralistas e non tanto con receitas dos gremios da construción ou dos arquitectos. Si creo que hai outros factores, como a tenenza e o prezo do solo, por onde se pode atacar. Que o solo se reduza e que as vivendas de protección teñan outra consideración, ou que haxa un reparto de chan, cunha parte para a promoción pública e outro para a privada. E logo non é o mesmo mercar unha vivenda xa rematada ou que ti xeres o teu propio risco, pedindo un crédito e buscando unha forma de agruparte máis complexa, porque son gastos que aforras. E aí si creo que existen outras formas de promover, non doadas, pero que poden achegarnos á vivenda a un prezo menor. A vivenda ten un custe elevadísimo e desde a Administración pódense implementar medidas para que os custes se abaraten, reducindo as esixencias técnicas en certos elementos de modo transitorio para permitir que máis xente poida afrontar a compra unha vivenda.
Nos anos 70 e 80 era unha fórmula estendida, pero logo deixou de valorarse. Cre que abandonar a alternativa do cooperativismo neste sector foi un erro?
Abandonouse non por falta de fe ou pola crenza de que había métodos máis modernos, senón porque hobo un momento en que as cooperativas fallaron e non foron capaces de xestionarse ben, con xente que quedou colgada, sen vivenda ou a un custo maior. Tivo unha crise de credibilidade nos anos 90, pero se un ten o respaldo da Administración para que as cooperativas poidan saír adiante, é un xeito de aglutinar esforzos... Estamos nun momento en que o problema é tan grave que non hai unha soa solución. A Administración debería intentar lanzar unha especie de bomba de racimo, con quince ou vinte xeitos de achegarte a unha vivenda, e a cooperativa é un máis. Non se debe desbotar ningunha solución. En Santiago traballamos en tres cooperativas que foron un éxito. Son exemplos recentes, non digo que únicos, pero si é posible e viable.
Se dependera de vostede, antes rehabilitar ou nova construción?
Non se pode desbotar ningunha das dúas. Sería ridículo non rehabilitar porque temos un parque edificado, pero ten limitacións por cuestións patrimoniais, económicas, de herdanzas... Se houbera que poñer unha prioridade, opto por rehabilitar o parque edificado, pero iso non significa que non se deba facer nova edificación. Se temos un parque de vivenda baleira e podemos axudar aos propietarios para que rehabiliten, temos que facelo, pero hai circunstancias especiais: terreos baldíos ou edificios sen rematar... Non se pode desbotar nada porque é un momento crítico e case todas as solucións deberían poñerse en paralelo, porque ninguén sabe cal sería a mellor e, se cadra, o que é bo para Ferrol non o é para Santiago.