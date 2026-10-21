Las mujeres gallegas, belgas y japonesas de Columna Balteira estrenan en Ferrol ‘Nortear’

La pieza pondrá a cinco intérpretes en escena Benxamín Otero

Este sábado 24, a las 20.30 horas en el Jofre, la compañía de teatro, danza y acción de nueva creación Columna Balteira estrenará ‘Nortear’, un proyecto artísticamente innovador donde lo real se mezcla con lo espectral, lo político con lo onírico y lo etnográfico con lo poético. En escena, un grupo de mujeres que habita un espacio vacío del norte se encuentra perdido e hipnotizado por el mar, con cuerpos que transitan, danzan y trabajan sin fin, buscando constantemente un punto de anclaje.

La compañía que vendrá a Ferrol cuenta con un equipo artístico integrado en su totalidad por mujeres gallegas, belgas y japonesas, que ahora se embarcan en esta nueva propuesta en la que se incluyen textos y audios recopilados durante el proceso de investigación etnográfica previa.

De la misma manera, entre otras temáticas, la pieza atiende a cuestiones de plena actualidad, como por ejemplo el colapso climático, las migraciones del sur global y el desplazamiento de personas refugiadas.