La treintena de deportistas de alto nivel del Campus de Ferrol: un sacrificio por dos

Javier Pontón e Lucía García

En los últimos tres años han aumentado los alumnos y alumnas de la Universidade da Coruña que reciben la condición de DAN-UDC (Deportistas de Alto Nivel), un programa que cumple cinco cursos en la institución herculina. Concretamente, en este período 2026/27 se superan los 130 estudiantes que aprovechan las ventajas de esta acreditación, de los que más de un 20% cursan sus titulaciones en el Campus Industrial de Ferrol, como son los casos de la jugadora de rugby Lucía García Díaz y el nadador Javier Pontón Rodríguez.

Estos deportistas figuran entre el colectivo de 27 DAN-UDC del área local, que además también se dirige a perfiles adiestradores, técnicos, jueces o árbitros de alto nivel y alto rendimiento deportivo, así como a participantes en competiciones de ámbito estatal, que formen parte de la comunidad universitaria.

“Chegado a este nivel de estudos moitos abandonan, xa empezan a facelo sobre todo no Bacharelato”, un hecho que llevó a encontrar la necesidad de “defender esa carreira dual deportista e de estudos universitarios”, explica la vicerrectora de Divulgación, Cultura e Deporte, Cristina Naya Riveiro, recordando los orígenes del programa, que fue aprobado en 2021.

Experiencias

Lucía García cursa el grado en Enxeñaría Naval e Oceánica, la titulación del Campus de Ferrol en la que figura un mayor número de alumnado DAN-UDC (siete), que además se imparte en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, que despunta con un total de 15 casos. En cambio, Javier Pontón, que también está en 4º, es uno de los tres estudiantes de la Escola Universitaria de Deseño Industrial –EUDI–, el centro más minoritario en esta acreditación, situándose por debajo de los que se encuentran en las Facultades de Humanidades e Documentación (cuatro) y de Enfermaría e Podoloxía (cinco).

La jugadora de rugby, que empezó a entrenar en su ciudad y pronto fue llamada para concentraciones con la Selección Española en categorías inferiores, se integra actualmente en el CRAT de A Coruña. “Es bastante complicado, con el nivel que estoy jugando ahora mismo y el horario de clases, pero los profesores me dan bastantes facilidades para compaginarlo”, valora. “Una de las cosas más importantes, porque al final no es solo el entrenamiento con el equipo”, entre las ventajas que proporciona el programa DAN-UDC, indica, es el hacer uso gratuito del gimnasio universitario, además de la oportunidad de cambiar fechas de exámenes y horarios lectivos, que no tenía en etapas previas, según destacó.

Además, Lucía García forma parte del equipo de rugby 7 de la Universidade da Coruña, con el que anualmente compite a nivel autonómico, “y un año participamos también en el campeonato de España”, recuerda. Por su parte, Javier Pontón, del municipio lucense de Bóveda, también hizo hincapié en “la posibilidad de ir a campeonatos universitarios y que, por ejemplo, en otros programas y en otras universidades no los llevan, aunque tengan las marcas para ir”, como el año pasado le ocurrió a él mismo con la prueba de ámbito estatal, celebrada en Granada.

Fuera de los equipos académicos, el nadador despunta por haber sido subcampeón de España en 50 mariposa en el año 2023, por haber participado en la competición estatal por Comunidades con la selección gallega y, una vez ya cursando el grado en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto en la EUDI, continúa manteniéndose “en competiciones a nivel nacional, como los campeonatos de España absolutos”.

En líneas generales, Pontón coincide con García, al sentirse “satisfecho” con el programa del que forma parte desde su primer año de formación (en el caso de su compañera, desde el segundo, debido a que en 1º no formalizó la solicitud) y al considerar la compatibilización de los dos mundos algo “un poco complicado, porque en mi carrera mandan muchos trabajos todas las semanas”. Asimismo, dio cuenta de que lo que más valora de la certificación es “que te permitan cambiar de grupo sin que otra persona de otro grupo tenga que ocupar tu puesto y tú el suyo”, dando así la opción de mantener libres las horas de entrenamiento, y, por su disciplina deportiva, aparte de aprovechar el gimnasio también puede hacer uso gratuito de las piscinas de Batallones y Caranza.

“Sempre se reservan prazas para residencias universitarias, un 3%”, añade la vicerrectora del área, apuntando el mismo beneficio para ayudas propias de la UDC (un 2%, en transporte y comedor), además de “un plan específico de bolsas e axudas para eles, que é o que imos intentar mellorar”, adelanta. Asimismo, otra de las ventajas del alumnado DAN-UDC, que incluye tres categorías con distintos requisitos, es la “preferencia” en los servicios de atención nutricional, psicológica y podológica, con atención especializada para deportistas de alto nivel.

Tal como pone de manifiesto Cristina Naya, “nunha universidade non só se alimentan academicamente, tamén alimentan a súa vida como cidadáns, nos que se debe fomentar este pensamento crítico, e creo que o deporte é un beneficio para a súa saúde que ademais repercute no seu estudo”, entendiendo que “non se deben separar” prácticas coma esta, ou coma as que se vencellan ás artes e á cultura, coa idea de vida saudable.