La Plataforma por un Transporte Digno denuncia que la Xunta “agocha” información sobre el servicio

Protesta organizada por la Plataforma el pasado mes de septiembre Jorge Meis

La Plataforma por un Transporte Público Digno en Ferrol e Comarca remitió recientemente, concretamente el pasado día 15, una carta a todos los Concellos que integran el Área de Transporte Metropolitano (ATM) de Ferrolterra en la que se informa de una orden de la Consellería de Presidencia, del 13 de octubre de 2025 y que al parecer no fue publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), por la cual se establecen una serie de compensaciones para las adjudicatarias del servicio “pola situación de excepcionalidade económica” derivada de la invasión rusa en Ucrania.

La misiva, a la cual, apunta la entidad, solo respondió el Consistorio de Valdoviño, denuncia que estas empresas percibieron en 2025 unos 9,3 millones de euros y que recibirán en el presente 2026 sobre 8,2, pese a que, insisten, se están produciendo “incumprimentos moi graves” de las condiciones del contrato, susceptibles de sanciones económicas. A este respecto, la asociación apunta que, según los pliegos, “a Xunta ten obriga de recuperar a concesión” de prestarse en un mes un 10% de los kilómetros mínimos establecidos, y del 5% en un trimestre, pero que a día de hoy se está alcanzando entre un 20 y un 30% sin penalizaciones.

Informar a los Concellos

“A esencia da carta é informar aos alcaldes e alcaldesas dos once Concellos da ATM do montón de irregularidades, non incidencias illadas, como di a administración autonómica, que se están a dar”, explica Merce Alonso, una de las portavoces de la Plataforma –y que también representa dentro de la misma a la asociación Teima Down Ferrol–. En este sentido, Alonso insiste en la importancia de que estos gobiernos locales tengan constancia de esta situación, dado que “forman parte da comisión de seguimento do Plan de Transporte” en el área, “que se reúnen cada seis meses con representantes da Xunta”.

En este sentido, la entidad acusa al ejecutivo gallego de “agochar” información relativa a este servicio, concretamente las cuantías percibidas en concepto de compensación. Así, según la documentación trasladada a los Consistorios, el contrato XG-640, para el noroeste de las comarcas de Ferrol y Ortegal, pasaría de recibir 52.351 euros por los años 2025 y 2026 a 53.082 y 105.433, respectivamente; el Metropolitano de la ciudad naval (XG-642), de 177.755 a 195.441 y 373.196; el XG-843, que cubre la ruta entre A Coruña y Lugo pasando por Ferrol y Ortigueira, pasa de 38.746 por ambos ejercicios a 65.727 y 104.474; y el XG-872, que abarca el norte del Eume y el este de Ferrolterra, de 124.403 a 179.594 y 303.998 euros, entre otras concesiones.

“É unha cousa moi paradóxica. Canto peor funciona o servizo, máis diñeiro, de todos nós, recibe a empresa”, denuncia la portavoz, haciendo hincapié en que, “en todos eses quilómetros que quedan sen facer, quedan as agonías e as penurias que a xente vive cada día”. A este respecto, Merce Alonso señala que se ha llegado a tal punto que los usuarios que cogen el autobús de las 06.30 deben llegar una hora antes para asegurase de no quedarse en tierra, pese a que, detalla, el contrato establece que las compañías deben contar con un mínimo de cuatro autobuses de refuerzo al día.

“A Dirección Xeral de Mobilidade ten coñecemento en tempo real do que acontece en cada bus”, afirma la portavoz, lamentando que desde la Xunta únicamente se les plantea que no viajen en hora punta –algo inviable, dado que es precisamente cuando la mayoría de los usuarios deben emplear el servicio– y que argumentan que los problemas se deben a una sobresaturación por la carencia de trenes –una tesis que también rechazan, pues las incidencias comenzaron en 2020, con la formalización de los nuevos contratos, mientras que antes, pese a no haber transporte ferroviario, sí funcionaban bien–.