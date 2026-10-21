La película con elenco ferrolano ‘Deep fake’ se proyecta en el Ateneo, un filme sobre el afecto en la era digital

Fotograma de la película 'Deep Fake', con guión de Belia Vellón, Manuel G. Bonome y Paco Torregrosa Cedida

‘Deep fake’ es el título de la nueva producción de cine independiente dirigida por Manuel G. Bonome, que además de contar con parte de elenco ferrolano también se ambienta en este territorio, además de en otros como Santiago de Compostela, Sada y Porto do Son. La película se proyectará este viernes 23 en el Ateneo Ferrolán, 19.30 horas.

En 89 minutos, el filme invita a la reflexión sobre los vínculos afectivos en la era digital y sobre cómo el deseo de sentirse querido puede llevar al autoengaño.

José Ramón Mosquera Ferreiro e Isabel Lains encabezan el reparto, que también incluye a Finy Sesmonde, Carlos Gon, Maribel Novoa, Alexis Sequeiro, José A. Martínez Feal y José Miguel Martín Sarachaga.