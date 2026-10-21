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Ferrol

La película con elenco ferrolano ‘Deep fake’ se proyecta en el Ateneo, un filme sobre el afecto en la era digital

Dirigida por Manuel G. Bonome, la producción que se podrá ver este viernes 23 cuenta con la música de Eduardo Varela

Redacción Ferrol
21/10/2026 12:08
Fotograma de la película 'Deep Fake', con guión de Belia Vellón, Manuel G. Bonome y Paco Torregrosa
Fotograma de la película 'Deep Fake', con guión de Belia Vellón, Manuel G. Bonome y Paco Torregrosa
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‘Deep fake’ es el título de la nueva producción de cine independiente dirigida por Manuel G. Bonome, que además de contar con parte de elenco ferrolano también se ambienta en este territorio, además de en otros como Santiago de Compostela, Sada y Porto do Son. La película se proyectará este viernes 23 en el Ateneo Ferrolán, 19.30 horas.

En 89 minutos, el filme invita a la reflexión sobre los vínculos afectivos en la era digital y sobre cómo el deseo de sentirse querido puede llevar al autoengaño.

José Ramón Mosquera Ferreiro e Isabel Lains encabezan el reparto, que también incluye a Finy Sesmonde, Carlos Gon, Maribel Novoa, Alexis Sequeiro, José A. Martínez Feal y José Miguel Martín Sarachaga.

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