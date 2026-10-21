Ferrol calienta motores de cara a la Navidad con el inicio de la instalación de su iluminación

La decoración general en Amboage ya se ha completado Jorge Meis

A poco más de dos meses del inicio de los festejos navideños y aún con la celebración del Samaín en el horizonte, el gobierno local de Ferrol comienza a preparar la ciudad para la recta final del año. Y es que, desde hace varias jornadas, los operarios de Electromiño –nombre comercial de Creaciones Luminosas– han iniciado la instalación de buena parte de la iluminación que orlará el municipio a partir del 1 de diciembre.

Los trabajos, no obstante, arrancaron a comienzos del presente mes de octubre con la colocación del cableado y soportes que aguantarán durante algo más de un mes las coloridas arcadas y motivos de Navidad. Así, aprovechando el buen tiempo y de cara a garantizar que el grueso de los trabajos estén terminados con un margen importante antes del acto de encendido –que, según los pliegos técnicos del contrato, será el propio 1 de diciembre–, los profesionales se están desplazando a los diferentes barrios ferrolanos para dejar lista la decoración general.

“Ya comenzamos a colocarla, casi como en Vigo”, bromeaba este mediodía el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, detallando que, en la jornada del miércoles, los trabajos se estaban centrando en las áreas de Caranza y Catabois –en esta última área la ornamentación en la rotonda que conecta con la FE-13 se instalará después del Día de Difuntos–. “El proceso está yendo bien, están adelantando bastante, sobre todo en la instalación de cordoncillos”, apuntó el edil.

En cuanto a las novedades de este año, el representante avanzó que, si bien la decoración básica de Amboage se mantiene –las tiras luminosas formando una carpa con una suerte de gotas, que ya están colocadas–, los elementos singulares serán completamente nuevos y diferentes a los del año pasado. Asimismo, aunque el bulevar de As Pías no está incluido en el contrato –dado que, cuando se adjudicó el contrato, la obra aún no estaba entregada–, sí se decorará esta Navidad, tanto con motivos en las farolas como con figuras y otros elementos en las dos rotondas.

También la calle Irmandiños contará con iluminación, coincidiendo, de no presentarse improvistos, con la inauguración del primer tramo del macroproyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’ –la fecha todavía no está concretada, pero desde el gobierno local se mantiene la previsión de estrenar la fase 1 el presente 2026–. En cuanto al ya tradicional árbol luminoso de la plaza de Armas, cabe recordar que este encargo bianual –que también incluye los Carnavales– incorpora este y otros elementos que en ejercicios previos se contrataban por separado. Por último, Tomé avanzó que el acto de encendido de las luces para la zona rural se celebrará este año en el local social de la AVV de Viladóniga-Vilasanche, en Serantes.