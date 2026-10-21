El precio del m2 de la vivienda en Ferrol pasó de 677 a 1.212 euros en diez años

Edificio en obras en la calle de la Iglesia Daniel Alexandre

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda en Ferrol pasó en una década, desde 2016 a la actualidad, de 677,5 a 1.212,5, es decir, 535 euros más, una subida considerable que, sin embargo es de las más moderadas del conjunto de municipios gallegos de más de 25.000 habitantes.

El Instituto Galego de Estatística –IGE– refleja con cifras una realidad que se percibe en la calle y que se extiende, también, al mercado del alquiler, aunque con sus propias características. En todo caso, los 535 euros más que cuesta el metro cuadrado residencial en la ciudad naval es muy similar al que experimentó el parque residencial del concello de Lugo, con un incremento de 536 euros, desde los 868 de hace una década a los 1.404 actuales. De las siete ciudades, solo en Ourense se ha producido una subida más moderada; de hecho, es la más suave, dentro de un contexto de alza generalizada, de los dieciocho municipios de la comunidad autónoma con una población que supera las 25.000 personas. En el caso de la urbe de As Burgas se pasó de los 1.113,5 euros –es decir, de cuarto municipio más caro tras A Coruña, Vigo y Santiago– a 1.445, es decir, apenas 331 euros más.

Por otra parte, en Carballo el aumento superó los 451 euros, hasta los 1.162 actuales y en Narón se situó por encima de los 466. Actualmente, en el concello vecino el precio del metro cuadrado residencial está en 1.207 euros, es decir, apenas 5,5 euros menos que en Ferrol.

En estos momentos, según el Instituto Galego de Estatística, hay cinco concellos en los que el coste del metro cuadrado está por encima de los 2.000 euros. El más alto es A Coruña, donde ya se aproxima a los 2.775 euros –y un incremento de 1.208 con respecto al año 2016–, seguido de Vigo –2.346 euros, 1.023 más–, Santiago –2.339 euros y 915 más caro que hace una década–, Oleiros, que con 2.304 euros de valoración media registra una subida de 1.171,6 euros. Pontevedra completa la clasificación de los dos mil, con 2.060 euros el metro cuadrado, el doble –1.050 de subida– que en el año de referencia, es decir, 2016.

Otro de los aspectos destacables es que la antigüedad de la vivienda –en este caso de más de cinco años– apenas incide en el precio: en Ferrol está en 1.206 euros y en Narón en 1.207.