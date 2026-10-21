El precio del m2 de la vivienda en Ferrol pasó de 677 a 1.212 euros en diez años
En Narón también aumentó, pero no tanto, si bien actualmente es solo seis euros más barato
El precio medio del metro cuadrado de la vivienda en Ferrol pasó en una década, desde 2016 a la actualidad, de 677,5 a 1.212,5, es decir, 535 euros más, una subida considerable que, sin embargo es de las más moderadas del conjunto de municipios gallegos de más de 25.000 habitantes.
El Instituto Galego de Estatística –IGE– refleja con cifras una realidad que se percibe en la calle y que se extiende, también, al mercado del alquiler, aunque con sus propias características. En todo caso, los 535 euros más que cuesta el metro cuadrado residencial en la ciudad naval es muy similar al que experimentó el parque residencial del concello de Lugo, con un incremento de 536 euros, desde los 868 de hace una década a los 1.404 actuales. De las siete ciudades, solo en Ourense se ha producido una subida más moderada; de hecho, es la más suave, dentro de un contexto de alza generalizada, de los dieciocho municipios de la comunidad autónoma con una población que supera las 25.000 personas. En el caso de la urbe de As Burgas se pasó de los 1.113,5 euros –es decir, de cuarto municipio más caro tras A Coruña, Vigo y Santiago– a 1.445, es decir, apenas 331 euros más.
Por otra parte, en Carballo el aumento superó los 451 euros, hasta los 1.162 actuales y en Narón se situó por encima de los 466. Actualmente, en el concello vecino el precio del metro cuadrado residencial está en 1.207 euros, es decir, apenas 5,5 euros menos que en Ferrol.
En estos momentos, según el Instituto Galego de Estatística, hay cinco concellos en los que el coste del metro cuadrado está por encima de los 2.000 euros. El más alto es A Coruña, donde ya se aproxima a los 2.775 euros –y un incremento de 1.208 con respecto al año 2016–, seguido de Vigo –2.346 euros, 1.023 más–, Santiago –2.339 euros y 915 más caro que hace una década–, Oleiros, que con 2.304 euros de valoración media registra una subida de 1.171,6 euros. Pontevedra completa la clasificación de los dos mil, con 2.060 euros el metro cuadrado, el doble –1.050 de subida– que en el año de referencia, es decir, 2016.
Otro de los aspectos destacables es que la antigüedad de la vivienda –en este caso de más de cinco años– apenas incide en el precio: en Ferrol está en 1.206 euros y en Narón en 1.207.
El alquiler sigue subiendo y la ciudad naval ya no es la más barata de las urbes gallegas
Prácticamente en la misma proporción que el mercado de compraventa se ha incrementado el precio del alquiler en la ciudad de Ferrol a lo largo de las última década. En este caso, la referencia la establece el Observatorio da Vivenda, un organismo de la Xunta que monitoriza, mes a mes, los datos más relevantes del sector. De este modo, cabe destacar que desde hace apenas un par de años, la ciudad naval ya no es la más barata de las siete urbes gallegas. Ahora, con casi 600 euros de renta media, supera a los dos grandes núcleos demográficos orientales: Lugo y Ourense. Esta tendencia revela que, aun partiendo del último puesto –en 2014, el arrendamiento medio estaba ligeramente por encima de los 300 euros– su escalada ha sido mucho más rápida y acentuada que los otros grandes municipios. En cuanto a Narón, actualmente el alquiler ronda los 535, mientras que la ciudad de A Coruña supera los 725 euros. Oleiros, con 837 euros de media, sigue siendo el municipio de la provincia, y también de la comunidad autónoma en la que el alquiler es más elevado, seguido de Nigrán, con 772.