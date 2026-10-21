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Ferrol

El personal civil de Defensa pide en Ferrol la consolidación de la subida salarial pactada en 2025

Son en la ciudad alrededor de medio millar de trabajadores y trabajadoras

Redacción Ferrol
21/10/2026 15:49
diante da Axencia Tributaria, protesta do persoal civil de Defensa
diante da Axencia Tributaria, protesta do persoal civil de Defensa
Jorge Meis
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Trabajadores civiles del Ministerio de Defensa en Ferrol han vuelto a movilizarse este miércoles para pedir la consolidación del incremento del complemento específico para el personal funcionario y del singular de puesto para el laboral, para que esta mejora salarial autorizada hace dos semanas por el Ministerio de Hacienda "quede incorporada definitivamente ás retribucións". 

Los portavoces del colectivo, Pablo Morgade (USO) y Carlos García Seoane (CIG) señalaron que "no queremos discriminación. Los militares tienen ese complemento consolidado, en la RPT específica, y nosotros pedimos lo mismo. La administración debe hacer los trámites necesarios para tener una seguridad jurídica y laboral que nos permita tener un sueldo digno", apuntó Morgade.

El Ministerio de Hacienda dio el visto bueno a este complemento de 2.400 euros anuales hace un par de semanas, como hizo en 2025, también con una autorización específica, pero los sindicatos inciden en que "lo que queremos es que se consolide y que sea la misma cantidad que la que perciben nuestros compañeros militares". 

Por su parte, García Seoane, de la CIG, lamentó que la situación se repita "exactamente igual que o ano pasado; unha concesión por parte do Ministerio debido á presión exercida", pero recalcó que "seguimos reivindicando que esta suba salarial sexa por dereito e quede consolidada e garantida, que quede permanente na estrutura retributitiva propia do persoal de Defensa". 

En esa línea, el portavoz del sindicato nacionalista explicó que el año pasado "conseguimos que se recoñecese esa discriminación e este ano volvemos repetir, pero o problema é que non se soluciona o problema de fondo porque segue a haber desigualdade no trato: o noso é unha gratificación anual que se fai en base a unha autorización anual e levamos todo o ano pedindo que se consolide, coa incertidume de se se vai aprobar ou non".

En Ferrol trabajan alrededor de medio millar de civiles, entre personal laboral y funcionario, para el Ministerio de Defensa. 

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