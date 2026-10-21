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Ferrol

El frío se nota en las carnicerías de Ferrol y abre paso al jarrete, el tocino y la aguja

En Elia y Eladio, del mercado central de A Magdalena, notan cómo el otoño ha inaugurado la época de platos guisados

Redacción Ferrol
21/10/2026 20:48
JOSE RAMON COUCE CARNICERIA ELIA Y ELADIO FERROL
El responsable de Elia y Eladio, José Ramón Pena Fouce, en su puesto del mercado
P.M.
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El descenso de las temperaturas, propio de esta época del año, está cambiando la lista de la compra en la ciudad de Ferrol. Poco a poco, los vecinos y vecinas comienzan a pedir más productos que les permitan entrar en calor tras un verano que se ha alargado más de la cuenta.

Uno de los negocios que están notando el cambio de estación es la carnicería Elia y Eladio, ubicada en el mercado de A Magdalena. Su responsable, José Ramón Pena Fouce, aseguró que se están quedando atrás los días de barbacoas y churrascadas. “Los chuletones de vaca siempre bajan un poco por estas fechas. Ahora se vende algo más el entrecot de vaca y la tira de costilla fresca tampoco se reserva tanto, ahora los clientes comienzan a pedirla salada”, explicó.

Dado que el frío ya está regresando a la ciudad naval, recomienda varias opciones disponibles en su puesto para calentar el cuerpo en esta nueva temporada. “Carne salada, tocino, entrecosto... Son buenas opciones para hacer un buen caldo”, comentó el profesional.

No obstante, estas no son las únicas alternativas que ofrece el carnicero para que los más veraniegos asimilen que sus meses favoritos han pasado. Aparte de los caldos, para los que también dispone de pollo, señaló que la aguja y el jarrete son unos grandes aliados para “hacer un guisito”, un tipo de cocina que está volviendo progresivamente a los hogares y restaurantes.

Aunque todavía no ha llegado la crudeza térmica del invierno, el responsable de Elia y Eladio aseguró que el cambio meteorológico se está haciendo notar estas semanas en el mercado de A Magdalena, donde cada día ofrece productos de Ternera Gallega Suprema, así como carne de cerdo Selecta. “Todo lo que trabajo es producto local, no viene nada de fuera”, concretó José Ramón Pena Fouce.

A menos de dos meses de la próxima estación del año, el carnicero tiene claro que las cucharas han venido para quedarse durante una temporada.

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