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Conferencias

El ciclo de conferencias de la cátedra Jorge Juan empieza analizando la IA en la Defensa

La ponencia del doctor Alejandro Pazos Sierra tendrá lugar este jueves 22 en Exponav y está abierta a todas las personas interesadas, con entrada libre hasta completar el aforo

Redacción Ferrol
21/10/2026 20:48
conferencia de Ana Laborde de la cátedra jorge juan, en sala Carlos III de exponav
Conferencia de Ana Laborde organizada por la cátedra Jorge Juan, también en la sala Carlos III de Exponav
Jorge Meis
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La cátedra Jorge Juan, nacida del convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidade da Coruña –UDC–, inaugurará un nuevo ciclo de conferencias este jueves 22, a las 18.00 horas, en la sala Carlos III de Exponav. Todas las personas interesadas podrán acceder al evento con entrada libre, hasta completar el aforo.

Este programa correspondiente al curso 2026/27, con el liderado del comandante-director de la Esengra, José Manuel Faraldo Sordo, se abrirá con ‘Un análisis sereno de la utilización de la IA en el ámbito de la Defensa: ¿Hype o realidad?’, que vendrá de la mano del doctor Alejandro Pazos Sierra, catedrático de la UDC.

A lo largo de la ponencia, que aborda un tema candente en la actualidad, se invitará a la reflexión sobre el papel de la Inteligencia Artificial en este sector, atendiendo rigurosamente a sus posibilidades, sus aplicaciones y los retos asociados a su incorporación en entornos de seguridad.

El objetivo de este programa es promover la divulgación de conocimiento, el intercambio de ideas y el acercamiento, tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general, de temáticas muy diversas que pueden ir desde la navegación al derecho.

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