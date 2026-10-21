El ciclo de conferencias de la cátedra Jorge Juan empieza analizando la IA en la Defensa

Conferencia de Ana Laborde organizada por la cátedra Jorge Juan, también en la sala Carlos III de Exponav Jorge Meis

La cátedra Jorge Juan, nacida del convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidade da Coruña –UDC–, inaugurará un nuevo ciclo de conferencias este jueves 22, a las 18.00 horas, en la sala Carlos III de Exponav. Todas las personas interesadas podrán acceder al evento con entrada libre, hasta completar el aforo.

Este programa correspondiente al curso 2026/27, con el liderado del comandante-director de la Esengra, José Manuel Faraldo Sordo, se abrirá con ‘Un análisis sereno de la utilización de la IA en el ámbito de la Defensa: ¿Hype o realidad?’, que vendrá de la mano del doctor Alejandro Pazos Sierra, catedrático de la UDC.

A lo largo de la ponencia, que aborda un tema candente en la actualidad, se invitará a la reflexión sobre el papel de la Inteligencia Artificial en este sector, atendiendo rigurosamente a sus posibilidades, sus aplicaciones y los retos asociados a su incorporación en entornos de seguridad.

El objetivo de este programa es promover la divulgación de conocimiento, el intercambio de ideas y el acercamiento, tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general, de temáticas muy diversas que pueden ir desde la navegación al derecho.