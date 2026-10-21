Cumplida la primera edición de la Xornada Técnica de Soldadura de la UDC en Ferrol

La jornada se desarrolló tanto por la mañana como por la tarde, con profesionales de cinco empresas distintas Cedida

La I Xornada Técnica de Materiais e Procesos de Soldadura se celebró durante la jornada de este miércoles 21 en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–. Esta iniciativa fue impulsada por la Universidade da Coruña –UDC– y Tesol Group, en colaboración con Navantia, Pemamek Iberia, ESAB Ibérica y Diagnostiqa Consultoría Técnica, y reunió en el centro a profesionales y especialistas del sector industrial, en su mayoría, y también integrantes de la comunidad universitaria.

El fundador de Tesol Group, Fernando Couñago, fue uno de los participantes por la mañana, con una charla sobre el futuro de la fabricación, y por la tarde, presentando ejemplos de éxito y aplicaciones industriales en el sector naval, de la automoción y offshore, en este último caso junto al ‘sales director’ de Pemamek Iberia, Peter Senz. Además, de la primera compañía también intervino el ‘engineering manager’ Jorge Urbano Martínez, que se centró en la ingeniería de soldadura y en la cualificación profesional.

Por otra parte, el programa hizo protagonistas en el turno matutino al ‘application specialist’ de ESAB Ibérica, José Manuel Hernández, y al gerente regional de ventas de EWM GmbH, Juan Diéz, que atendieron a los nuevos materiales y los procesos avanzados, así como al ‘welding engineer’ de Diagnóstica Consultoría Técnica, Antón Xosé Díaz, que profundizó en el control de calidad y los ensayos no destructivos.

Para terminar, de Pemamek Iberia también acudió el ‘sales manager’ Raúl Lorenzo, por la tarde, un turno dedicado a la automatización, robotización y transformación digital.

Clausura

Una mesa redonda sirvió de cierre a la cita, que fue moderada por la directora del Citeni del Campus Industrial de Ferrol, Belén Montero.