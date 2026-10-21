Concursos, actividades y muchos dulces para celebrar el Samaín en la zona centro

Preparación de calabazas en la fiesta de Samaín de Canido en 2025 Emilio Cortizas

La celebración del Samaín en la ciudad naval se va consolidando año tras año y si bien este 2026 finalmente no tendrá lugar una de las citas con mayor aceptación de la urbe, el ‘Kilómetro del terror’ de Catabois, otras iniciativas han surgido para dar continuidad a este terrorífico evento.

Este es el caso de la propuesta organizada por el Centro Comercial Abierto (CCA) Ferrol-A Magdalena, que ha preparado para el próximo viernes, día 23, una serie de actividades para los más pequeños de la casa. Tal y como explica el presidente de la entidad, Olegario Álvarez, el objetivo de impulsar este festejo en el centro es “animar a que la gente salga a la calle, contribuir a que la ciudad se vea mejor, más viva”. En este sentido, el directivo señala que será una celebración familiar, con actividades para que las niñas y los niños disfruten al aire libre mientras recorren el barrio.

La cita, de este modo, arrancará a las cinco de la tarde con el inicio de los talleres de maquillaje, la apertura de las camas elásticas y la puesta en funcionamiento del fotomatón, que permanecerán operativos hasta las 20.30 horas. El plato fuerte, no obstante, comenzará a las 18.30 con la yincana ‘Truco ou trato’, que llevará a los pequeños a descubrir pistas por algunos de los comercios del área –la iniciativa se concentrará en la plaza de Armas y las calles contiguas– al tiempo que obtendrán dulces si dicen la contraseña secreta: “¡Catapún Chispún!”. “También haremos un concurso de calabazas en el que se premiarán las tres más vistosas y originales”, explica Álvarez, detallando que los ganadores se llevarán una ‘tablet’.

Mejora de imagen

“Creo que hacer esta clase de iniciativas a lo largo de todo el año contribuyen a dar una mejor imagen del centro de Ferrol”, apunta el directivo, incidiendo en que, con el incremento en los últimos años del número de visitantes en fechas señaladas –como el verano, especialmente durante la primera mitad, y la Semana Santa–, es muy importante que se perciba una ciudad viva y dinámica.

A este respecto, Olegario Álvarez señala que, si bien el turismo tiende a concentrarse en las mencionadas épocas, se da a lo largo de todo el año gracias al Camiño Inglés y al sector de los cruceros, del que se espera un nuevo impulso gracias a la futura terminal de Curuxeiras. “Todos estos visitantes tienen que llevarse una buena impresión de Ferrol”, afirma, apuntando que además es algo que tiene un impacto directo en el comercio, como los propios profesionales han constatado.