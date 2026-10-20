Una veintena de alumnos ya forman parte de la primera Escuela de Portadores de Ferrol

La Asociación Cultural Legado de San Juan Evangelista no está ligada a ninguna cofradía, pero está abierta a colaborar con quien lo necesite Jorge Meis

Son habituales en otros puntos de la península, sobre todo en la hermandades de Andalucía, pero en Ferrol no existió nunca una Escuela de Portadores, así que esta iniciativa de la Asociación Cultural Legado de San Juan Evangelista es pionera. La entidad, que acaba de conformarse formalmente, tiene como objetivo “contribuir activamente a la preservación, difusión y transmisión de la cultura y tradiciones ferrolanas, poniendo especial atención en aquellos valores y conocimientos que forman parte de la identidad de nuestra Semana Santa”.

Uno de los siete impulsores del proyecto es Ignacio López del Río, quien explica que esta nueva asociación cofrade surgió con la voluntad de “hacer algo diferente, que sirviese de impulso y que fuese un valor añadido”. Se trata de un colectivo “independiente, no estamos unidos a ninguna hermandad”, con estatutos propios, y que no solo se ceñirá a Ferrol, sino que también pretende, por ejemplo, aportar hombros “a las procesiones parroquiales y festividades que, muchas veces, no tienen gente para sacar sus imágenes”. Así, después de darle muchas vueltas y “trabajar mucho”, surgió la idea de la Escuela de Portadores, que ya cuenta con una veintena de inscritos.

“La dotación de San Juan Evangelista fuimos impulsores de los ensayos, que antes no existían, así que ahora pensamos en hacer una estructura que sirva de base para el futuro, para que haya un relevo generacional, y que cada cofradía, si nos lo solicita, colaborar con ella. No venimos a desplazar ni sustituir a nadie, sino a ayudar y aportar nuestro granito de arena”, expone López del Río, avanzando que su meta es llegar a unas sesenta personas anotadas.

“Está teniendo muy buena acogida”, confirma, trasladando que “está abierto a niños y a niñas. Pueden venir personas desde los 14 años, con autorización paterna si son menores, y los iremos encuadrando en diferentes niveles”. De momento, su objetivo prioritario es disponer de un local amplio para empezar su actividad, que se prolongará durante todo el año.

Cómo será

“Va a haber una parte teórica importantísima” en la formación que facilitará al alumnado, no solo sobre el hecho de portar en sí, sino también acerca de la historia de la Semana Santa. Después, en la práctica, incide Ignacio López en que “se hará mucho hincapié en temas posturales y ergonomía, y para ello contamos con la colaboración de fisioterapeutas. Así, cuando vayan a participar en una procesión, los portadores sabrán cómo llevar el peso y a qué se enfrentan. Se trata de profesionalizar esto un poquito para que sepan a lo que van y cómo hacerlo”.

La entidad, reflexiona López del Río, es “un proyecto serio y con muchas garantías de éxito” y quieren que se conciba como una ayuda a las parroquias y a las hermandades que, como destaca, “Dolores no tiene esa dificultad de falta de gente, pero la Soledad o Angustias sí, y si podemos aportar, bienvenido sea. Y lo mismo en otros lugares de Galicia. Estamos abiertos a todo el que quiera sumarse”.

Preguntado por el nombre que han escogido para la agrupación, explica que “ha chocado mucho, pero realmente es porque las siete personas que hemos formado esto nos conocimos en San Juan y, además, creemos que es una imagen muy querida y muy de la juventud, y esto está pensado para la gente joven, para garantizar un cambio generacional”.

Todas las personas interesadas en la iniciativa pueden obtener más información buscando su perfil en Facebook e Instagram o enviar un correo a asc.sanjuanevangelista.ferrol@gmail.com. “Queremos que esto sea algo más que una asociación. Queremos construir un legado, transmitir nuestros valores y ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad de conocer, vivir y sentir la Semana Santa desde dentro”, resumen desde el colectivo.